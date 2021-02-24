Британский штамм коронавируса добрался до Молдовы, вакцина - не добралась

Удвоение случаев COVID-19 и тяжелых форм инфекции – показатель того, что новый британский штамм добрался до Молдовы. НАОЗ уже отправило образцы за границу для проверки. По мнению медиков, остановить вал заболеваемости может только иммунизация 70 процентов населения.

Бывший заместитель министра здравоохранения Лилиана Яшан убеждена в том, что новый британский штамм COVID-19 уже у нас - иначе откуда этот внезапный рост заболеваемости? «В списке подтверждённых заражений - все больше прибывших из Великобритании, - заявила она в эфире TVR Moldova. - Не столько удвоение количества случаев, сколько тяжесть форм наводит нас на мысль о новом британском штамме».

Итак, новый штамм (и, возможно, не один!) у нас не определяется, оборудование для тестирования не закупается. В таких условиях у какого процента заболевших есть шанс получить правильный диагноз, а значит - правильное лечение и бесплатные лекарства? И действительно ли виноват во всем британский коронавирус? А может, причина нового всплеска - трусливая политика чиновников, которые боятся карантинных мер - единственных мер, способных остановить заразу? Ведь резкий спад заболеваемости в январе объясняется как раз тем, что люди сидели дома.

С трудом верится в то, что еще прошлым летом дезинфицировали троллейбусы на конечных остановках, ходили с дезинфектантами по детским площадкам, обрабатывали подъезды, карабинеры дежурили на остановках, проверяя заполненность салона, по улицам ездили военные на бронетранспортерах, нарушителей штрафовали, люди старались не приближаться друг к другу... Больных намного больше – но санитарные правила перестали соблюдать даже в поликлиниках и на почте, их вообще сейчас придерживаются только в банках, люди снова стали толкаться в очередях даже там, где можно стоять хотя бы на расстоянии метра друг от друга.

Специалисты по иммунизации уверены, что Молдова с точки зрения логистики подготовлена к вакцинации и уже рассказывают о реакции организма на вакцину. «Доказано, что при второй инъекции, поскольку она усиливает иммунный отклик организма, могут возникать боль в месте инъекции, покраснение, повышение температуры до 38 градусов, головная боль и боли в мышцах, но симптомы уходят в течение 24-48 часов», - сообщила профессор Нинель Ревенко. Готов национальный план иммунизации. Но хотя ранее министерство здравоохранения, труда и социальной защиты говорило, что кампания начнется в середине февраля, этого не произошло. Никаких сигналов от платформы COVAX, новый обещанный срок – до конца месяца.

Между тем в Кишиневе постоянно растет число заболевших, высок уровень тяжёлых и крайне о тяжёлых случаев. По состоянию на 21 февраля в РМ зарегистрировано 176 752 случая заражения, из которых 75 701 - в Кишиневе. Под медицинским наблюдением 8371 человек. 7,5 процента опрошенных в ходе БОМ заявили, что у них был подтвержден тест на COVID-19, у 11 процентов кто-то из членов семьи переболел. У каждого четвертого практически отсутствовали симптомы. Более половины – 53 процента – болели в легкой форме, а почти 20 процентов – в тяжелой. Более 81 процента сообщили, что ни у них не был подтвержден коронавирус, ни у членов семьи.

Сохраняется чрезвычайное положение с установлением красного кода опасности. Как сообщила начальник главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски на оперативном совещании в столичной примэрии, в городских больницах есть 1413 коек плюс 200 коек в центре COVID-19 на «Moldexpo». Это 1180 коек для взрослых пациентов, 163 детских, 40 коек для беременных и 30 - для оказания паллиативной помощи. На «Moldexpo» будет оборудовано еще до 300 коек. После завершения ремонта в больнице Святой Троицы в апреле откроется новое отделение анестезиологии и интенсивной терапии, итого еще 68 коек. Бучарски отметила, что лекарств и средств защиты хватает.

Партнеры по развитию готовы помогать нам любой медицинской гуманитаркой, но только не вакцинами. Очередной караван прибыл из Румынии в прошлую пятницу, это 13 фур груза стоимостью около 2,3 миллиона евро - 1,5 миллиона хирургических масок, по 100 тысяч респираторов, комбинезонов и перчаток. Президент Майя Санду выразила глубокое удовлетворение и заявила, что с нетерпением ждет вакцину. И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой отметил «потрясающую оперативность европейских партнеров» - уж не шутил ли он? «Солидарность - один из основных принципов ЕС, есть надежда, что в трудный момент всегда найдется друг, который протянет руку помощи», - сказал Чокой. Посол ЕС в РМ Петер Михалко также говорил о солидарности. Но о сроках поставки вакцины, об обещанных Румынией 200 тысячах доз больше не говорит никто. Тему вакцин благодетели обходят упорным молчанием. По-видимому, это тот самый случай солидарности, когда обещанного три года ждут.

Впрочем, каждый второй у нас и не хочет вакцинироваться, никакая санитарно-просветительная работа не ведется. Это показали результаты опроса, проведенного ассоциацией социологов и демографов Молдовы. Ее председатель Виктор Мокану сообщил в понедельник, что 56 процентов опрошенных - противники вакцинации, готовы к ней лишь 33,5 процента, каждый десятый отказался отвечать. Многие медики хотят посмотреть, как будет работать вакцина, то есть хотят, чтобы ее испытали на других.

Менее 40 процентов опрошенных обеспокоены тем, что система здравоохранения не справляется с пандемией, 36 процентов боятся закрытия школ и детсадов, 29 процентов - сокращения переводов денег, 5 процентов - ограничения работы магазинов и рынков. Информацию о пандемии 55 процентов населения получает из социальных сетей, 42 процента – из телепередач, 40 процентов – в ходе разговоров в семье, 30 процентов – от медиков, 25 процентов – с различных порталов, 8 процентов – из газет. Интересно, что 7 процентов говорят, что их вообще никто не информировал.

Кто помогает людям, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за пандемии? 52,2 процента назвали родственников, 31,5 - банки, 20,5 процента - друзей, 15 процентов - коллег по работе, 10,9 процента - работодателей, 5,1 процента - соседей и 3,9 процента - примэрии населенных пунктов. О помощи социальных служб не упомянул ни один человек. Итак, да здравствуют ближние, да здравствуют кредиты.

Василиса ФРУНЗЕ