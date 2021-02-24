Сюрпрайз: В Молдове в ночь на 24 февраля дорожает бензин и дизтопливо

Не успели в этих ваших социальных сетях отвозмущаться, что в Молдове с начала года цены на топливо на АЗС поднимались уже пять раз, как на горизонте замаячил шестой.

По сведениям портала autoblog.md, в ночь на 24 февраля на многих автозаправочных станциях готовится очередное повышение цен (последние два раза были на прошлой неделе).

По данным портала, цена вырастет на 50 банов как за литр бензина, так и за литр дизельного топлива. Еще, кстати, есть пару часов, чтоб заправиться по "старым" ценам.

На данный момент литр бензина стоит18 леев 25 банов, дизтопливо – 15 леев 55 банов, Но мы продолжаем и дальше возмущаться происходящему на диванах.