Президент Молдовы продолжит воевать с парламентом

С видом прокурора президент Санду вышла на брифинг после решения Конституционного суда. Напомним, что КС Молдовы постановил: указ президента о повторном выдвижении кандидата на пост премьера – не соответствует Конституции.

Сегодняшнюю ситуацию она сравнила с политическим кризисом 2015 года, когда олигарх Плахотнюк сформировал большинство.

Дескать, нетривиальная ситуация сложилась и сейчас. Перечислила минусы авторитарного режима - заявила, что нынешний парламент ей не нравится... Сложилось стойкое ощущение, что нагнетает и повышает ставки.

- В период захваченного государства процветали авторитаризм, коррупция, фальсификация выборов, изоляция. Парламент стал местом, где покупаются и продаются депутаты, - с металлическими нотками заявила она. Кстати, заметили, что мягко она говорить не умеет? Командный голос быстро выработался.

Строго посмотрела в камеру. И продолжила читать про экономический кризис.

Майя Григорьевна, ей Богу, кто-кто, а уж народ лучше всех знает, что кризис на дворе. И надо что-то делать.

- Коррупция разрушает страну. Надо что-то решать, - вроде правильные вещи произносила.

- Так сделайте же что-нибудь! - хотелось ей сказать. - Вы же президент, мать нации, женщинам присуща мудрость. Проявите ее. Просим!

- Страна должна быть спасена от воров и коррупции. Я не буду сидеть, сложа руки. Я не буду удобным президентом. Народ - настоящий обладатель власти в стране. На досрочных выборах или на референдуме люди решат будущее, - после этих слов стало понятно: Санду и дальше будет воевать с парламентом.

Санду, ты не права: Конституционный суд не пошел на поводу у Майи Григорьевны

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему Санду вспомнила про референдум?

Если попытка с выдвижением премьера снова провалится, тогда над Санду нависнет угроза импичмента. Рассказываем, как это все должно происходить по закону.

Нужно, во-первых, запустить процедуру (это треть депутатов). Во-вторых, необходимо, чтобы проголосовали 67 депутатов в парламенте. И третье - нужно, чтобы на референдуме за импичмент проголосовали столько же людей, сколько проголосовали за президента плюс один голос.

Складывается ощущение, что в политической борьбе пошла президент на повышение ставок. И тут хочется напомнить ее же слова: кризис на дворе. Майя Григорьевна, ей Богу - кризис.