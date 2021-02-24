Чуря о судьбе социалистов в случае досрочных выборов

Фракция социалистов является самой в нынешнем составе высшего законодательного органа. Вне зависимости от того, состоятся ли досрочные выборы в ближайшее время либо они пройдут позже, после того как ситуативное парламентское большинство утвердит в должности своего кандидата, не исключено, что новый кабмин просуществует до осени, когда и будет запущен механизм досрочных выборов.

Согласно социологическим опросам, в новый состав парламента прошли бы четыре партии: ПСРМ, PAS, «Шор» и «Наша партия». Но каковы шансы у социалистов: упрочат ли они свое представительство в следующем парламенте или сдадут занимаемые позиции? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

«Социалисты удержат ядро своего электората, который исчисляется в 25-30 процентов от общего числа избирателей, - сказал эксперт. - Конечно же, они ищут дополнительный сегмент избирателей, которые не определились с выбором и хотят голосовать за ту партию, которая будет способна прагматично управлять страной».

По мнению аналитика, оставаясь в нынешнем составе парламента либо решаясь в обозримой перспективе все же выйти на досрочные выборы, социалисты в обоих случаях ничего не потеряют, а поэтому оба сценария выхода из политического кризиса для них приемлемы.

Конституционный суд признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы. Такое решение он вынес 23 февраля. При таком раскладе очевидной становится ситуация, в которой Санду должна будет утвердить на выдвижение в премьер-министры Марианну Дурлештяну, чью кандидатуру предложило большинство депутатов парламента. Ранее в кулуарах молдавской власти звучало мнение о том, что, возможный новый кабмин станет переходным и подготовит страну к проведению досрочных выборов в парламент.