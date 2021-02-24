Олегу Воронину нанесен миллионный ущерб

Олег Воронин, сын бывшего президента, пытается по суду отменить решение национального банка двухлетней давности, по которому он потерял свою долю в «Fincombank».

В конце января 2021 года АП Кишинева постановила отменить заключение Кишиневского суда (офис Рышкановка) от 5 августа 2020 года о вызове в суд НБМ, третье лицо в «Fincombank», с целью аннулирования решения НБМ № 15 от 11 января 2019 года, сообщает Noi.md со ссылкой на Mold-street.com.

Решением АП дело было возвращено на новое рассмотрение в тот же суд, той же коллегии судей в связи с тем, что первая инстанция «пришла к поспешному выводу о признании иска неприемлемым». Прежде чем сослаться на то, что истец нарушил срок уведомления суда о возбуждении дела по административному спору, первая инстанция должна была приложить усилия для устранения формальных ошибок, объяснить неясности ходатайств, правильность подачи ходатайств, указывается в решении. АП констатировала, что ходатайство НБМ о признании недопустимости иска не было доведено до сведения истца.

Лишен возможности высказать свою позицию».

10 января 2019 года НБМ принял решение, которым Олег Воронин и его семья, а также другие акционеры «Fincombank» (Иван Анточ и «Avicomagro») были квалифицированы как лица, действовавшие согласованно с банком. В результате решения акции «Fincombank» были приостановлены, а после того, как семья Ворониных и остальные акционеры не смогли продать их в течение шести месяцев, - аннулированы. Были выпущены новые акции и выставлены на продажу сначала по 260,66 лея, затем по 83,75 лея. Олег Воронин подал иск против НБМ с требованием полной отмены решения. Ранее он пытался остановить продажу акций по заниженным ценам на Фондовой бирже Молдовы. Летом Воронин обвинил НБМ в нанесении ему ущерба в 119 миллионов лей.