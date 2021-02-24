Усатый: “Турция не будет предоставлять гражданство Плахотнюку”

Президент Турции передумал предоставлять гражданство страны объявленному в международный розыск Молдовой экс-лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. Об этом сегодня в программе “Политика Натальи Морарь” на TV8 заявил лидер “Нашей Партии” и мэр города Бельцы Ренато Усатый.

“Неделю назад во время встречи с представителями полиции президент Турции получил информацию о том, что Плахотнюк в последнее время ведет активную деятельность. На этой же встрече также обсуждалось, почему процесс предоставления гражданства идет так медленно.

Таким образом, было решено связаться со всеми государствами, в которых Плахотнюк находится под следствием, и отклонить заявление о предоставлении гражданства”, — рассказал Усатый.

По его словам, деятельность Плахотнюка беспокоила многие страны, в которых он пребывал. Так, по информации Усатого, экс-лидер демократов покинул США не совсем по своей воле, у него начались некие проблемы и в отношении него усиливалось давление. К примеру, когда он покидал страну, в аэропорту Майами его задержали на несколько часов, и отпустили на свободу лишь благодаря усилиям адвокатов.

Усатый полагает, что в ближайшее время Плахотнюк будет вынужден покинуть и Турцию. Возможным следующим пунктом его назначения может стать Румыния, гражданство которой у беглого бизнесмена есть на другую фамилию.

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29 сентября, турецкие власти уведомили Генеральную прокуратуру РМ о том, что Владимир Плахотнюк находился на территории их страны. По данным СМИ, находясь в Турции он провел встречи с некоторыми молдавскими политиками в Стамбуле, затем 28 сентября направился на Кипр.

В расследовании Cutia Neagră на TV8, стало известно, что Плахотнюк на Кипре начал менять управляющих своих офшорных кампаний. Журналисты нашего телеканала выяснили, что смена администраторов – это стандартная практика перед ликвидацией офшорных компаний.

На следующий день стало известно, что прокуратура намерена арестовать его недвижимость внутри страны и за границей. Речь идет об объектах собственности в Румынии, Франции и Швейцарии на 160 млн леев.

Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду. С первых дней, различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США.

16 июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Однако интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ в международный розыск.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.