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Политика
Михай Попшой о решении КС: “Оно только усугубило политический кризис”
24.02.2021

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра, только усугубило политический кризис в стране.

Об этом сегодня в программе “Политика Натальи Морарь” на TV8 заявил депутат от партии “Действия и солидарности” (PAS) Михай Попшой.

“Проблема могла быть решена. Для нас путь очевиден: либо досрочные выборы, либо наши оппоненты в законодательном органе идут против населения и избранного президента. Посмотрим, кого выберет народ”, – заявил депутат.

С ним не согласился парламентарий от демократической партии Дмитрий Дьяков, который заявил, что КС должен руководствоваться Конституцией в первую очередь. Его поддержал депутат-социалист Василий Боля.

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Сегодня Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. С запросом о проверке конституционности указа обратились в КС депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля и Александр Суходольский.

В своем заявлении они указали, что президент Майя Санду нарушила конституцию, когда отказалась выдвинуть кандидатуру Марианы Дурлештяну на должность премьер-министра и повторно выдвинула Наталью Гаврилицу.


 
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