Санду: “Будущее страны решат люди – на досрочных выборах или на референдуме”

Решение для выхода из сложившегося политического кризиса должен принять народ Республики Молдова. С таким заявлением после сегодняшнего решения Конституционного суда выступила на брифинге президент РМ Майя Санду.

По ее словам, нынешняя ситуация напоминает период конца 2015 начала 2016 годов, когда для определенных политических интересов было сформировано “карманное” парламентское большинство.

Сейчас же, продолжает функционировать парламент, где депутаты продавались и покупались, где много раз заявляли о готовности к досрочным выборам, а сегодня говорят о формировании временного правительства.

“Я не верю, когда они говорят, что хотят справиться с экономическим кризисом. Депутаты ПСРМ и “ШОР” – те самые, которые приняли законы, которые невозможны исполнить без привлечения внешнего финансирования. Как я могу поверить,что это большинство хочет сформировать правительство для страны”, – заявила Санду.

Она добавила, что в текущем парламенте нет 51 человека, который выразил реальную готовность бороться с коррупцией, а это крайне важно для работы нового правительства.

“Люди понимаю, что нужны досрочные выборы. Любое правительство, которое будет мешать коррупционным схемам, отправят в отставку, как это случилось со мной в 2019 году. На президентских выборах я сказала, что нужны досрочные выборы, со мной согласился миллион человек.

Я обещала, что мы наведем порядок в стране, мы получили голоса граждан, и я не буду смотреть, как преступники заключают союзы. Я не буду удобным президентом, я буду говорить за людей и буду с ними” – заверила Санду.

В конце она добавила, что видит в своем приоритете – досрочные выборы, так как нынешний парламент себя дискредитировал. Желание сформировать новое правительство от коалиции “ПСРМ-ШОР”, Санду назвала попыткой “повторного захвата государственных институтов”.

Выхода из кризиса президент видит два – досрочные выборы в законодательный орган или референдум.

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Сегодня Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. С запросом о проверке конституционности указа обратились в КС депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля и Александр Суходольский.

В своем заявлении они указали, что президент Майя Санду нарушила конституцию, когда отказалась выдвинуть кандидатуру Марианы Дурлештяну на должность премьер-министра и повторно выдвинула Наталью Гаврилицу.

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11 февраля кандидат на пост премьер-министра Наталья Гаврилица представила в парламенте свою команду и программу. Однако пока в парламенте заслушивали Гаврилицу, лидер Партии социалистов Игорь Додон предложил выдвинуть экс-министра финансов Марианну Дурлештяну на пост премьер-министра. По словам политика, ее правительство может проработать в “переходный период” до проведения досрочных выборов. Для утверждения ее кандидатуры в парламенте создали новую коалицию. В нее вошли 54 депутата. Среди них депутаты от ПСРМ, партии «Шор», группы Pentru Moldova, независимый депутат Александр Олейник и др.

Парламент отклонил кандидатуру Гаврилицы на пост премьера. После этого Майя Санду пригласила фракции на консультации по поводу нового правительства. По итогам консультаций президент объявила, что повторно назначает Гаврилицу кандидатом на пост премьера. Она подчеркнула, что не рассматривает кандидатуру, предложенную депутатами от Партии социалистов, партии «Шор» и группы Pentru Moldova.