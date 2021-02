Интервью Владимир Редибой. «Экстренная кнопка» в новом формате для молдавского рынка Владимир, добрый день. По поводу APP гадать долго не надо, понятно, что в основе бизнеса – мобильное приложение. Но с «gardian» догадаться сложнее, кого и от чего вы защищаете? Gardian – это «тревожная кнопка» на вашем мобильном телефоне. Ситуации в жизни случаются разные, если у вас установлен Gardian, то вам достаточно нажать кнопку на экране телефона и через несколько минут приедет специальная группа, которая обеспечит вашу безопасность. Ну или поможет в экстремальной ситуации, может вы попали в аварию и не можете самостоятельно выбраться из машины. Мне кажется, что такой сервис уже предлагали молдавские компании, которые работают в сфере услуг по безопасности. Не спорю, как идея сервис уже существовал. Но мы очень серьезно поработали над его деталями. А бог и дьявол – они ведь в деталях. Например? Например, начать с подачи самого сигнала. У существовавших ранее на молдавском рынке систем был «одноразовый» вызов. То есть телефон посылал сигнал о помощи один раз. Но такой алгоритм совершенно не подходил, например, к ситуации, когда вас или вашего ребенка насильно посадили в автомобиль и увозят с места подачи первого сигнала. Возможны и другие ситуации, когда объект двигается, самая простая – женщина нажала на улице кнопку вызова, но не осталась на месте, а пытается убежать от того, кто ей угрожает. И как вы решили эту задачу? Gardian подает сигнал каждые пять секунд. Соответственно «тревожная группа» может отслеживать ваше перемещение и следовать за вами. Может непоследовательный вопрос, но я подумал, что не каждый клиент согласится, чтобы его местонахождение так точно и постоянно отслеживалось. Мы тоже часто слышим этот вопрос. Ответ на него очень простой. И наше приложение, и протоколы работы самих телефонов, вне зависимости, это Apple или Android работают так, что они могут передавать ваши координаты только в момент вызова. Все остальное время мы не имеем доступа к информации, где вы находитесь. Понятно. Вернемся к Gardian. Чего, по-вашему, больше в этом проекте, IT составляющей или логистики работы «тревожного экипажа». Безусловно - IT. Срочный выезд экипажа по вызову уже давно отработан целым рядом компаний, предоставляющих услуги безопасности и здесь у нас задача просто правильно определиться с партнером. А вот что касается IT составляющей, то здесь, при внешней лаконичности приложения – у вас просто кнопка на экране телефона, то back – часть очень объемная. Только интерфейсов у приложения – семь. Два у клиента – с возможностью настройки различного функционала. Один – у оперативников, которые приезжают на вызов. Два для диспетчерской, плюс лэндинг и плюс платформа. Ну да, понятно, «ролей» в приложении много. Плюс, как я понимаю, приложение реализовано и для Apple и для Android-a? Да, иначе приложение не сделаешь массовым. Плюс мы очень много поработали над «клиентской» стороной приложения. Так вроде «кнопка» и есть «кнопка». Определились координаты и приехал экипаж… Это если не вникать в детали. Но представьте себе ситуацию, что во время конфликтной ситуации вы заблокировали двери в своем автомобиле и вызвали экипаж. Но, когда они подъедут, на месте может оказаться несколько автомобилей, как им сразу определить, какой ваш? Для этого в приложении вы можете завести не только марку и номер автомобиля, но и его фотографию. Похожая история и с офисом или квартирой в большом здании. GPS приведет экипаж в нужное место, но там, когда, возможно, каждая секунда дорога, экипажу тоже нужно сориентироваться, и для этого тоже есть необходимый функционал. Вы можете хоть эскиз занести, как именно вас найти. Судя по всему, таких деталей хватает? Начиная с самой бизнес-модели. На самом деле, большинство людей беспокоится не за себя, а за близких, за детей. Поэтому мы сделали возможность, чтобы у приложения был один заказчик, а он уже мог бы «распределить» приложение на то количество людей, о которых он хочет позаботиться. В случае с ребенком вы еще можете воспользоваться таким сервисом, который можно условно назвать «нахождение в периметре». Если ребенок в определенное время дня находится, допустим, в школе, то всякий раз, как он ее покинет (ну или вернется), вы будете получать на свой телефон соответствующее уведомление. Сколько у вас ушло времени на разработку и тестирование? Больше года. Попутно мы, кажется, решая свою задачу, нащупали и тему, которая может стать отдельной услугой. Мы хотели предложить заказчикам вариант оплаты не единоразовый платеж, а абонентскую плату, которая будет каждый месяц списываться с карты клиента. И вдруг выяснилось, что это – проблема. Мы эту проблему решили для себя, но, такое впечатление, что это решение мы можем трансформировать в сервис для третьих лиц. Абонентский платеж за услуги – это привлекательная бизнес-модель для многих бизнесов. Но самостоятельно ее решить с точки зрения IT и согласования решения с банком – для небольшого бизнеса задача, как минимум, нерентабельная. Так что мы сейчас взвешиваем «за» и «против» вывода этой услуги на рынок как самостоятельного сервиса. Вернемся к Gardian. Когда сервис стартовал? С 1 декабря. Что нас радует, что кроме физических лиц к сервису проявили внимание и корпоративные клиенты. По сути – это красивая форма заботы о персонале – подарить сотрудникам чувство защищенности. По мере работы мы и сами стали понимать, что главная ценность нашего приложения даже не в самом вызове экипажа в экстренной ситуации, в конце концов это случается не каждый день, а в том чувстве защищенности, которое Gardian дает все время. И – спокойствия за членов вашей семьи. Павел ЗИНГАН

