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Общество
Тирасполь просит Киев отказаться от ограничений для автомобилистов
24.02.2021

Тирасполь призвал Киев отказаться от ограничительных мер в отношении транспортных средств с приднестровскими номерами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД непризнанного Приднестровья.

По мнению администрации приднестровского региона, в условиях отсутствия дееспособной альтернативы, позволяющей любому жителю Приднестровья участвовать в международном дорожном движении, применение подобных ограничительных мер не имеет оснований.

В Тирасполе считают, что этот запрет противоречит принципам переговорного процесса и чреват нарушениями прав и свобод приднестровцев, включая порядка 100 тысяч граждан Украины.

На левом берегу Днестра заметили, что похожие планы ранее озвучивались Киевом и Кишиневом, однако всякий раз сторонам удавалось принимать взвешенные решения.

С 1 сентября 2021 года украинские власти запретят въезд для автомобилей с приднестровскими номерами. В связи с этим водителям с левого берега Днестра, желающим въехать на территорию соседней страны, придется сменить приднестровские номерные знаки на нейтральные с надписью “MD”. Такое решение было принято по итогам недавней встречи посла Украины в Молдове Марка Шевченко и временно исполняющего обязанности премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

В начале этого года молдавские власти обратилась с просьбой об отсрочке применения нового транспортного режима с Украиной, который вводит ограничения на передвижение автомобилей с приднестровскими номерами и разрешает въезд на территорию Украины только для автомобилей с нейтральными номерами и стикером MD.

С 9 октября 2018 года транспортные средства из приднестровского региона с регистрационными номерами нейтрального дизайна получили официальный допуск к международному дорожному движению.


 
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