Эксперты: Решение КС нанесло удар по имиджу института президента

По мнению экспертов, заявление о не конституционности указа президента, по которому Наталья Гаврилица повторно была выдвинута кандидатом на пост премьер-министра, повлияло на имидж президентского института. Кроме того, они говорят, что, если президент откажется соблюдать Конституцию и назначить кандидата парламентского большинства, может быть инициирована процедура отстранения главы государства, - отмечает IPN.

Политологи утверждают, что в случае, если глава государства не приемлет диалог с парламентскими фракциями и не назначит поддерживаемого ими кандидата, то страна могла бы стать свидетелем инициирования процедуры отстранения президента от должности. Согласно закону, приостановление полномочий происходит двумя третями голосов депутатов, после чего проводится всенародный референдум. По мнению экспертов, до проведения референдума будет предпринята попытка дискредитировать Майю Санду, чтобы снизить ее популярность.

„Команда Майи Санду потеряла два месяца, совершенно неоправданно затянула процесс. Сегодня можно признать, что команда Майи Санду не была готова к приходу к власти. Даже если некоторые опросы представляют ПДС в виде очень энергичной формулы для следующих выборов, эта ситуация может не сохраниться, если и далее идти по пути затягивания”, - заявил Анатол Цэрану во вторник вечером в передаче „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Эксперт IDIS „Viitorul” Вячеслав Бербека считает, что решение Конституционного суда нанесло удар по имиджу президентского института, а политические оппоненты Майи Санду не замедлят использовать эту ошибку в ущерб главе государства.

„В краткосрочной перспективе решение Суда пошло на пользу партиям в парламенте, которые не хотят досрочных выборов. Кроме того, это навредило имиджу института президента. Если пропаганда развернется на максимальных оборотах и гражданам скажут, что из-за того, что кандидат не назначен, страна задыхается, это навредит Майе Санду. Вступление в новый политический кризис сильно навредит популярности ПДС и Майи Санду”, - сказал Вячеслав Бербека.

В то же время бывший судья Конституционного суда Николае Осмокеску заявляет, что решение КС не обязывает главу государства назначать кандидата, предложенного парламентским большинством.

„Суд не обязал президента назначить кандидатуру, выдвинутую парламентским большинством. „ПСРМ-Шор” - это не формализованное большинство, а простой сбор подписей. Большинство создается путем подписания соглашения, имеющего политические и правовые последствия”, - сказал Николае Осмокеску.

Конституционный суд признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном назначении Натальи Гаврилицы кандидатом на пост премьер-министра. Согласно закону, президенту страны подлежит инициировать новые консультации с парламентскими фракциями для определения кандидата на пост премьер-министра. Однако глава государства заявила, что делает выбор в пользу досрочных парламентских выборов или референдума в контексте инициирования своего отстранения от должности.