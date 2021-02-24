Депутаты об объявлении президента: Подливает масло в огонь и развязывает новую политическую войну

Решительное объявление президента Майи Санду о начале досрочных выборов или инициировании процедуры своего отстранения от должности путем референдума разделило депутатов на лагеря. В то время как социалисты и демократы говорят, что это впервые для Республики Молдова, когда решение Конституционного суда не соблюдается на самом высоком уровне, депутаты ПДС заявляют, что чрезвычайная ситуация в стране требует принятия радикальных мер, - отмечает IPN.

Социалисты были озадачены заявлением президента Санду о начале досрочных выборов или об обращении к народу через проведение референдума в рамках экзерсиса своего отстранения от должности. Депутаты ПСРМ утверждают, что глава государства лишь усугубляет политический кризис, в котором находится Республика Молдова.

„Госпожа президент снова на баррикадах. Вместо того чтобы анализировать решение Конституционного суда, глава государства подливает масло в огонь и развязывает новую политическую войну. С 90-х годов, когда глава государства начинал противостояние с парламентом, парламент всегда выходил победителем из этой войны, потому что законодательная власть не подчиняется главе государства”, - заявил Василе Боля в передаче „Политика Натальи Морарь” на телеканале ТВ8.

С другой стороны, депутаты ПДС говорят, что единственный способ выйти из политического тупика - это досрочные выборы и перезагрузка парламента.

„Я горжусь решением президента страны. Между действующим президентом и Игорем Додоном, опасавшимся Плахотнюка, большая разница. Сейчас выбор делается между группой депутатов, которые боятся досрочных выборов, которые хотят продолжения хищений, и решения народа выбрать свое будущее”, - сказал депутат ПДС, вице-председатель парламента Михай Попшой.

Демократы предлагают главе государства подчиниться решению Конституционного суда и начать консультации с парламентскими фракциями.

„Президент должен нести мир и сотрудничество. Не должно быть этой войны между президентским институтом, парламентом и, что внове, Конституционным судом. Это будет впервые для страны, если президент не подчинится решению КС. Должен существовать компромисс и фракции должны быть созваны на консультации”, - заявил депутат ДПМ Думитру Дьяков.

Президент Майя Санду заявила, что народ является настоящим держателем власти в государстве, и именно он может разрешить возникшую ситуацию. По ее словам, на досрочных выборах или на референдуме люди решат свое будущее и будущее страны. Заявления были сделаны во вторник вечером вследствие решения Конституционного суда, по которому указ о повторном назначении Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра признан неконституционным.

Конституционный суда постановил, что парламентские фракции и Президент Республики Молдова должны прибегнуть к новым консультациям по вопросу о назначении кандидатуры премьер-министра.