Зарплаты бюджетников – результат сговора с минфином?

Экономический аналитик Думитру Барбалат собрал и обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook данные о средних чистых зарплатах бюджетников в 2021-м году. Соответствуют ли они принципу, по которому оплата должна осуществляться в соответствии с единым законом об оплате труда бюджетников №270/2017?

Если да – то почему разница в зарплате бюджетников составляет 3,6 раза: от 23 400 лей у чиновников по неподкупности до 6 530 лей у сотрудников академии наук?

Почему прокурорская зарплата в 18 410 лей на 3190 лей меньше, чем зарплата прокуроров антикоррупционного центра в 21 600 лей?

Почему зарплата парламентариев и работников секретариата парламента в 16 780 лей в 1,5 раза больше, чем средняя зарплата сотрудников президентуры в 10 220 лей?

Чем отличается труд бюджетников минсельхоза от труда сотрудников минфина с минэкономики, чьи зарплаты больше втрое?

Почему такое допускается при рассмотрении проектов бюджета в правительстве и при их утверждении парламентом? Неужели зарплаты бюджетников и чиновников назначаются в результате неких договоренностей с минфином?

Вот данные о зарплатах, которые представил Думитру Барбалат.

1 2 средняя зарплата

Всего 10,370

1 Национальный орган по неподкупности 23,400

2 Национальный антикорупционный центр 21,600

3 Госагентство по защите интеллектуальной собственности 20,800

4 Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег 19,700

5 Счетная палата 19,320

6 Генеральная прокуратура 18,410

7 Министерство финансов 18,200

8 Министерство экономики и инфраструктуры 17,610

9 Секретариат парламента 16,780

10 Агентство по инвестициям 16,080

11 Агентство по рассмотрению жалоб 15,960

12 Центральная избирательная комиссия 14,860

13 Центр гражданских услуг 14,790

14 Конституционный суд 14,500

15 Национальный институт юстиции 14,370

16 Совет по конкуренции 13,350

17 Совет по равенству и предупреждению дискриминации 13,080

18 МИДЕИ 12,930

19 КСТР 12,800

20 Агентство публичной собственности 12,170

21 Высший совет прокуроров 12,150

22 Центр по защите персональных данных 11,940

23 Офис народного адвоката 11,130

24 Агентство земельных отношений и кадастра 10,980

25 Высший совет магистратуры 10,755

26 Агентство по изысканиям и развитию 10,420

27 Агентство по медикаментам 10,340

28 Аппарат президента 10,220

29 Министерство юстиции 9,960

30 Антидопинговое агентство 9,750

31 Министерство обороны 9,630

32 Министерство внутренних дел 9,470

33 Бюро межэтнических отношений 9,390

34 Национальное бюро статистики 8,580

35 Агентство по защите и безопасности продовольствия 8,480

36 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты 8,155

37 Госканцелярия 7,740

38 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 7,090

39 Министерство образования, культуры и изысканий 6,560

40 Академия наук Молдовы 6,530