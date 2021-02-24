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Экономика
Зарплаты бюджетников – результат сговора с минфином?
24.02.2021

Экономический аналитик Думитру Барбалат собрал и обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook данные о средних чистых зарплатах бюджетников в 2021-м году. Соответствуют ли они принципу, по которому оплата должна осуществляться в соответствии с единым законом об оплате труда бюджетников №270/2017?

Если да – то почему разница в зарплате бюджетников составляет 3,6 раза: от 23 400 лей у чиновников по неподкупности до 6 530 лей у сотрудников академии наук?

Почему прокурорская зарплата в 18 410 лей на 3190 лей меньше, чем зарплата прокуроров антикоррупционного центра в 21 600 лей?

Почему зарплата парламентариев и работников секретариата парламента в 16 780 лей в 1,5 раза больше, чем средняя зарплата сотрудников президентуры в 10 220 лей?

Чем отличается труд бюджетников минсельхоза от труда сотрудников минфина с минэкономики, чьи зарплаты больше втрое?

Почему такое допускается при рассмотрении проектов бюджета в правительстве и при их утверждении парламентом? Неужели зарплаты бюджетников и чиновников назначаются в результате неких договоренностей с минфином?

Вот данные о зарплатах, которые представил Думитру Барбалат. 

1     2     средняя зарплата

Всего     10,370

1     Национальный орган по неподкупности      23,400

2     Национальный антикорупционный центр    21,600

3     Госагентство по защите интеллектуальной собственности       20,800

4     Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег       19,700

5     Счетная палата         19,320

6     Генеральная прокуратура       18,410

7     Министерство финансов 18,200

8     Министерство экономики и инфраструктуры           17,610

9     Секретариат парламента 16,780

10   Агентство по инвестициям      16,080

11   Агентство по рассмотрению жалоб      15,960

12   Центральная избирательная комиссия       14,860

13   Центр гражданских услуг 14,790

14   Конституционный суд       14,500

15   Национальный институт юстиции  14,370

16   Совет по конкуренции             13,350

17   Совет по равенству и предупреждению дискриминации 13,080

18   МИДЕИ 12,930

19   КСТР     12,800

20   Агентство публичной собственности    12,170

21   Высший совет прокуроров      12,150

22   Центр по защите персональных данных     11,940

23   Офис народного адвоката      11,130

24   Агентство земельных отношений и кадастра     10,980

25   Высший совет магистратуры  10,755

26   Агентство по изысканиям и развитию  10,420

27   Агентство по медикаментам   10,340

28   Аппарат президента  10,220

29   Министерство юстиции    9,960

30   Антидопинговое агентство      9,750

31   Министерство обороны    9,630

32   Министерство внутренних дел       9,470

33   Бюро межэтнических отношений   9,390

34   Национальное бюро статистики    8,580

35   Агентство по защите и безопасности продовольствия    8,480

36   Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты       8,155

37   Госканцелярия          7,740

38   Министерство сельского хозяйства и продовольствия   7,090

39   Министерство образования, культуры и изысканий 6,560

40   Академия наук Молдовы  6,530


 
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