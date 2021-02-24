Зарплаты бюджетников – результат сговора с минфином?

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Экономика
Экономический аналитик Думитру Барбалат собрал и обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook данные о средних чистых зарплатах бюджетников в 2021-м году. Соответствуют ли они принципу, по которому оплата должна осуществляться в соответствии с единым законом об оплате труда бюджетников №270/2017?
Если да – то почему разница в зарплате бюджетников составляет 3,6 раза: от 23 400 лей у чиновников по неподкупности до 6 530 лей у сотрудников академии наук?
Почему прокурорская зарплата в 18 410 лей на 3190 лей меньше, чем зарплата прокуроров антикоррупционного центра в 21 600 лей?
Почему зарплата парламентариев и работников секретариата парламента в 16 780 лей в 1,5 раза больше, чем средняя зарплата сотрудников президентуры в 10 220 лей?
Чем отличается труд бюджетников минсельхоза от труда сотрудников минфина с минэкономики, чьи зарплаты больше втрое?
Почему такое допускается при рассмотрении проектов бюджета в правительстве и при их утверждении парламентом? Неужели зарплаты бюджетников и чиновников назначаются в результате неких договоренностей с минфином?
Вот данные о зарплатах, которые представил Думитру Барбалат.
1 2 средняя зарплата
Всего 10,370
1 Национальный орган по неподкупности 23,400
2 Национальный антикорупционный центр 21,600
3 Госагентство по защите интеллектуальной собственности 20,800
4 Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег 19,700
5 Счетная палата 19,320
6 Генеральная прокуратура 18,410
7 Министерство финансов 18,200
8 Министерство экономики и инфраструктуры 17,610
9 Секретариат парламента 16,780
10 Агентство по инвестициям 16,080
11 Агентство по рассмотрению жалоб 15,960
12 Центральная избирательная комиссия 14,860
13 Центр гражданских услуг 14,790
14 Конституционный суд 14,500
15 Национальный институт юстиции 14,370
16 Совет по конкуренции 13,350
17 Совет по равенству и предупреждению дискриминации 13,080
18 МИДЕИ 12,930
19 КСТР 12,800
20 Агентство публичной собственности 12,170
21 Высший совет прокуроров 12,150
22 Центр по защите персональных данных 11,940
23 Офис народного адвоката 11,130
24 Агентство земельных отношений и кадастра 10,980
25 Высший совет магистратуры 10,755
26 Агентство по изысканиям и развитию 10,420
27 Агентство по медикаментам 10,340
28 Аппарат президента 10,220
29 Министерство юстиции 9,960
30 Антидопинговое агентство 9,750
31 Министерство обороны 9,630
32 Министерство внутренних дел 9,470
33 Бюро межэтнических отношений 9,390
34 Национальное бюро статистики 8,580
35 Агентство по защите и безопасности продовольствия 8,480
36 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты 8,155
37 Госканцелярия 7,740
38 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 7,090
39 Министерство образования, культуры и изысканий 6,560
40 Академия наук Молдовы 6,530
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