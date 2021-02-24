Где будут отдыхать летом жители Молдовы: список стран, куда уже можно покупать путевки

В Болгарию можно не доехать с молдавским паспортом, а в Турцию - не попасть без теста: «Комсомолка» выяснила, как в республике идет раннее бронирование туров на отпускной сезон. Куда поехать на отдых летом? Вопрос не праздный, если учесть, что раннее бронирование путевок в прошлом году провалилось – люди туры купили, но большинство выехать на моря так и не смогло. И денежки за путевки еще не всем вернули. Ладно деньги: вернут, в конце концов. Но ведь без моря остались.

Пандемия повлекла за собой подрыв семейного бюджета у многих, боязнь путешествовать в транспорте с другими людьми, а когда карантин закончился и еще через месяц можно было выезжать за границу, путевки, в отличие от стоимости при раннем бронировании, выросли в цене.

В этом году люди не спешат бронировать туры за несколько месяцев вперед, пусть и со скидками. Турагентства фиксируют спад. Но все же многие надеются, что пандемия канет в Лету к лету, благодаря вакцинации, и уже ничто не помещает отдыху. А раннее бронирование все-таки выгоднее процентов на 10-30, иногда и больше, чем покупка путевки за неделю до старта.

Кстати, сроки раннего бронирования тоже изменились. Уже за полгода опасаются что-то покупать.

- Мы ожидаем, что отели будут поэтапно продлевать ступеньки раннего бронирования. И даже весной еще с какой-то скидкой можно будет купить тур на лето, - пояснила «Комсомолке» Галина Ромах, менеджер туристического агентства Renome-plus.

В какие страны уже покупают путевки на лето наши сограждане, а какие курорты пока остаются под вопросом, «Комсомолке» рассказала Галина Ромах.

Страны раннего бронирования

Турция

Большинство стран будут требовать по прилету тесты, сделанные в Молдове не позднее, чем за два дня до приезда на отдых. Турция обещает отменить тестирование для молдаван примерно с конца апреля. И будем летать туда, как обещают, без тестирования. Пока же требуется тест. Что касается Турции – все курорты готовы принять отдыхающих из Молдовы. Эта страна остается самым востребованным направлением у жителей республики.

Болгария

Несмотря на все ограничения, туристы надеются, что смогут туда поехать (тут зависит от транзита по Румынии). И автобусом можно добраться, и на своих авто. Будут ли чартеры в Болгарию, пока точно неизвестно. Но смысла в чартерных рейсах нет, так как, если добавить билеты авиа, то по цене это уже будет, как Турция или Египет. А Болгария - это добротный, но бюджетный отдых, удобный тем, у кого в силу разных причин не рассматривается вариант авиаперелета.

Египет

Египет открыт для обладателей молдавских паспортов. На лето будут продлены чартерные рейсы в Египет на Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Черногория

Тоже открыта для нашего туриста. В Черногорию каждый вторник летают самолеты из Кишинева в Тиват.

Украина

По отдыху на Украине - очень непредсказуемо. Вероятно, наша страна будет то в «красной» зоне, то в «зеленой». Тест + страховка антиковидная - это максимум, что потребует Украина. И покупать туры туда придется за 2-3 недели до заезда в отель: раннее бронирование по Украине не работает.

Греция

Самая печальная ситуация по Греции, так как нет никакой информации на данный момент о том, что там будет с отдыхом. Россия и Украина уже ведут переговоры с греческой стороной о том, чтобы туристический сезон для граждан этих стран состоялся. Для этого они между странами будут заключать соглашения, в которых оговорят условия. Наша страна не участвует никак в этих переговорах, пока непонятно, что нас ждет. Неизвестно, будут ли вообще пускать в Грецию с молдавскими паспортами.

ЦЕНЫ

- В целом путевки, можно сказать, не сильно подорожали. Есть отели, которые подняли стоимость проживания, но одновременно стали дешевле авиабилеты, - поведала Галина Ромах. - Поэтому в среднем получается, что цены остались практически на уровне прошлого года. Что касается болгарских курортов, то стоимость осталась прежней, если и есть на некоторые отели подорожание, то очень небольшое на пик сезона.

ГАРАНТИИ

По поводу гарантий, если вдруг опять пандемия. Людям будут возвращать деньги за путевки согласно законодательным актам Республики Молдова. И в зависимости от того, что будет принято правительством в связи с этой ситуацией. На данный момент заплаченные туристами за путевки суммы, которые заморожены с 2020 году, возвращаются до 31 декабря 2021 года.

Наталья СИНЯВСКАЯ