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Экономика
В Молдове снова подорожало топливо, но не на всех заправках
24.02.2021

Некоторые не стали делать этого. В Молдове снова подорожало топливо - в ночь с 23-го на 24-е февраля цены на бензин и дизтопливо снова выросли, в некоторых случая перевалив за отметку в 18 леев за литр.

"В некоторых случаях" означает, что компании, торгующие топливом, по-разному отнеслись к ситуации - если на заправочных станциях Lukoil или Petrom литр бензина с октановым числом 95 стоит уже 18,25 леев за литр, то на Rompetrol цены подняли, но все же они не превысили порог в 18 леев - литр бензина сегодня ночью продается там по 17,98 леев.

А вот в сети Vento цены остались прежними - как и накануне, литр 95-го бензина там продается по старой цене, 17,64 леев. Не исключено, что они поднимутся чуть позже, но обслуживающий персонал на одной из заправок Vento дал понять, что никаких распоряжений на этот счет пока что не поступало.

Автор: Дан Дудка


 
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