В память о ушедшем друге: Баллада об отце

Баллада об отце

Отец прошагал всю войну

В погонах одних – старшиною.

Он шел под Одессой ко дну,

Но выплыл. Сроднился с войною.

Потом в Севастополе он воевал.

Был ранен. Почти что смертельно.

На горы Кавказа он все же попал.

Груз 300. На судне последнем.

Давил «Эдельвейс». Батальон уходил

По тропам скалистым Кавказа.

От немцев его мой отец выводил.

И вывел! Какой-то зараза

Успел на отца рапорток накатать –

Что, дескать, еврей-старшина -

Он к немцам ушел, батальон прихватив.

Сам жив! Что поделать? Война…

Дивизии штаб, и идет батальон

Под знаменем, в четком строю.

Его старшина низкорослый ведет,

И в нем я отца узнаю.

Комдив закричал: "Старшина, дорогой!

Иди! Я тебя обниму!

Тебя поздравляю я с Красной Звездой!

Дать больше – прости, не могу!"

Проходят года, и отец постарел,

Осколки выходят из ран.

И вдруг о войне ветеранам запел

Высоцкий. Как пил капитан…

Как землю вращали…

Как шли на таран…

В горах "Эдельвейс" как давил…

Как в черных бушлатах

Матросский десант,

Не кланяясь пулям, ходил...

Я видел два раза, как плакал отец –

Атака матросов в Крыму..

Скончался Высоцкий, и песням конец…

И некому петь про войну…

Петь так, чтоб щемило,

Чтоб душу рвало!

Отца никогда не пойму!

Пытался понять, но, увы, не могу –

Всех тех кто сроднился с войною.

Отец прошагал всю войну

В погонах одних – старшиною!

Отец не любил вспоминать о войне,

Где было несладко ему, старшине.

08.05.2015

P.S. Эта правдивая история написана уже ушедшим от нас Кишинёвцем - Изей Нутовым о его отце. Закончил примерно в 1963-1964гг 34-.ю школу г.Кишинева на золотую медаль. Вечная им память!