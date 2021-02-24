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Жасмин прервала молчание и рассказала о своем супруге-миллиардере Илане Шоре
24.02.2021

Жену бизнесмена раздражают вопросы, связанные с ее мужем.

23 февраля певица Жасмин поздравила мужчин с Днем защитника Отечества посредством своего инстаграма. Поклонники артистки поинтересовались, почему Жасмин не упомянула в посте своего супруга Илана Шора. Певица достаточно резко ответила одному из фанатов, который спросил ее «А где же ваш Шор?».

- Не пойму, разве я спрашиваю, где ваш? Не знаю, даже кто и есть ли. Что за бестактность, - парировала Жасмин.

Как известно, ранее у Илана Шора возникли серьезные проблемы с законом в Молдове. Политика обвинили в хищении крупной суммы денег и объявили в международный розыск. Где он сейчас находится, доподлинно неизвестно.

- Нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: «Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?». Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все! – говорила Жасмин в одном из давних интервью для издания «СтарХит».

Михаил ГЕНЧУ


 
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