В Молдове есть люди, получающие пенсию в десятки тысяч леев

Правда подобные пенсии в республики получают единицы.

Согласно данным Национальной кассы социального страхования, размер самой крупной пенсии в Молдове в 2020 году составил свыше 200 тысяч леев. Получил такую пенсию всего один человек – сотрудник банковского учреждения.

Еще четыре человека получали в прошедшем году пенсии в размере 100 тысяч леев. Пенсии в десятки тысяч леев в республике далеко не редкость, их получают многие пенсионеры, в числе которых бывшие прокуроры или судьи.

Кому и за что начисляются подобные пенсии, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник Главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования Ольга Михаеш.

- Все зависит от заработной платы человека и сделанных им отчислений. Самые высокие пенсии получают бывшие прокуроры или судьи. Например, судьям в настоящее время выдают 80% официальной зарплаты на момент установления пенсии. То есть, если зарплата 20 тысяч леев, то пенсия будет 16 тысяч. Если говорить о частной сфере, то самые большие пенсии получают люди, которые работали в банковских учреждениях или в сфере информационных технологий, – уточнила Ольга Михаеш.

Однако гораздо больше в Молдове людей, получающих совсем небольшие пенсии – от 900 леев. Этих денег им не хватает даже на очень скромную жизнь.

В конце 2020 года парламент проголосовал за снижение пенсионного возраста. Таким образом, с 1 января 2022 года пенсионный возраст для женщин составит 57 лет, а для мужчин - 62 года. Кроме того было принято решение об индексации пенсий дважды в год.

Подготовил Михаил Генчу