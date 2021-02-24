Чебан: основным источником распространения ковида остается общественный транспорт

Генпримар высказался на актуальную тему.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан надеется на то, что вопрос нехватки общественного транспорта в муниципии не будет политизирован в парламенте.

Сегодня, 24 февраля, Чебан посетил заседание Комиссии по экономике, бюджету и финансам парламента Молдовы и поинтересовался мнением депутатов касательно процедуры, посредством которой «Городской автобусный парк» может проводить прямые переговоры с компаниями, предлагающими к закупке автобусы для муниципалитета.

- В связи с этим я представил запрос, который будет изучен парламентариями. Я объяснил, что хотя в прошлом году был организован открытый тендер на закупку автобусов, он не дал никакого результата. В то же время, чтобы снизить риск заражения населения COVID-19 в муниципальном общественном транспорте, ускорить процедуру закупки, а также увеличить количество единиц общественного транспорта, Примэрия Кишинева рассмотрела возможность приобретения автобусов мунпредприятием «Городской автобусный парк» от экономических агентов путем прямых переговоров.

По словам политика, примария должна соблюсти ряд процедур, установленных законом, чтобы иметь возможность приобрести автобусы, - это открытые тендеры, закупки путем прямых переговоров.

- Ситуация в сфере общественного здоровья остается критической, и основным источником распространения инфекции остается общественный транспорт. Чтобы справиться с этим, на линии были выпущены еще 30 единиц общественного транспорта, 30 процентов из которых находятся в плохом состоянии, - написал Чебан в социальной сети Facebook.

Ежедневно в столичном общественном транспорте насчитывается около 500 тыс. пассажиров.

Автор: Михаил Генчу