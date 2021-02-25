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Общество
Начальник криковской тюрьмы задержан на 72 часа
25.02.2021

У него прошли обыски. Задержан начальник пенитенциарного учреждения номер 15, или, попросту, "криковской зоны". Видимо, это связано с "делом Макены", так как одновременно с его задержанием на 72 часа прошли дополнительные задержания десяти заключенных (хоть это и звучит комично в отношении уже отбывающих наказание), которых перевели в Кишинев для дополнительных следственных действий. Как сообщает deschide.md, теперь они будут содержаться в пенитенциарном учреждении номер 13 в Кишиневе.

Что касается начальника криковской тюрьмы, то, кроме того, что он задержан на 72 часа, не сообщается ничего более.

Автор: Михаил Генчу


 
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