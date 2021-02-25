Санду снова поспешила на прием к Хогану

Теневой правитель Молдовы раздал инструкции. Время идет, а в Молдове ничего не меняется - американский посол по-прежнему остается самой сильной фигурой на местной шахматной доске, или, если хотите, джокером в карточной колоде. И как только у Санду намечается тот или иной кризис (сейчас он связан с тем, что Конституционный Суд не стал принимать нужное ей решение), то она спешит на встречу с американским послом.

Так произошло и сегодня - оказалось (по официальной версии, которую передает прорумынский сайт deschide.md), ради того, чтобы познакомиться с новым руководителем программы USAID в Молдове (могли бы и в офисе PAS встретиться) - Скоттом Хокландером.

Уточнять, о чем именно говорили все они во время встречи, право, смысла нет - если верить источнику, то Санду подчеркнула, что USAID должна помочь в решении не терпящих откладывания проблем страны, особенно в решении социальных и экономических проблем, возникших из-за пандемии (ага, они именно для этого и прибыли сюда). Также Санду, вроде как, подчеркнула необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, а также фермеров, из-за пандемии (почему-то думается, что все будет точно так, но наоборот). Вскользь было что-то сказано и о "поддержке демократии", дабы граждане получили "лучшие бытовые условия". О политике - ни слова, хотя любому думающему человеку понятно, что США тут прежде всего для того, чтобы делать политику, а не сюсюкаться с "гуманитаркой".

Любопытно, что Хокландер, в отличие от Санду, был более конкретен - косвенно он подтвердил, что USAID имеет прежде всего политические цели, заявив, что помощь от его организации предназначена для поддержки демократического и европейского курса Молдовы. Следовательно, USAID продолжит вкладываться в молодежь (ну это уже давно не новость) и создавать дополнительные возможности для женщин (читай - продвигать пресловутое "гендерное равенство", а вместе с ним - откровенный феминизм, потому что в таких делах меры никогда нет, и запущенный маятник очень быстро уходит в другую крайность).

Дальше - столь же приснопамятные слова о "борьбе с коррупцией", "поддержке независимых СМИ", и о финансировании "медиа-образования" граждан Молдовы. Все в общем и одним словом - финансирование перекройки мозгов жителей Молдовы на балтийский, или того хуже, украинский лад.

О том, о чем они говорили "не для прессы", мы вам рассказать, увы, не можем. Но вы можете догадаться из слов Хокландера, сравнив их содержание с тем, что решила сказать прессе Санду. Разница очевидна.

Автор: Дан Дудка