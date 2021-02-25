Орден не нужен Плахотнюку - он не будет оспаривать указ Санду

Есть вещи поважнее, чем орден. Бывший теневой лидер Демократической Партии Молдовы Влад Плахотнюк, который с июня 2019-го года находится в бегах, не станет оспаривать указ Санду, который лишил его "Ордена Республики". Это уточнил адвокат беглого олигарха Лучиан Рогак. Он пояснил, что эта награда в настоящий момент не представляет собой интереса для Плахотнюка, равно как и указ от Санду.

- Мы не будем оспаривать указ, так как он не представляет для него интереса. Он сам пояснил мне это, - пояснил Рогак, слова которого приводит noi.md.

Плахотнюк получил орден от своего "карманного президента" Николая Тимофте 24-го июля 2014-го года, с формулировкой «за решающий вклад в достижение главной внешнеполитической цели Республики Молдова — политического объединения и экономической интеграции с Европейским союзом». Но, так как эти "еврозаслуги" Санду стремится приписать себе, то и лишение Плахотнюка этого ордена - вполне понятный ход. Драка за то, что является "лучшим европейцем" - продолжается!

Автор: Михаил Генчу