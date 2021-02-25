Цены на топливо растут, а НАРЭ как всегда ни при чем

НАРЭ опровергло обвинения в причастности регулятора к росту цен на нефтепродукты.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявило, что в публичном пространстве распространяются «политизированные» заявления, связанные с ценами на топливо. В контексте последних событий на рынке нефтепродуктов Агентство указало на субъективный и неаргументированный подход, присутствующий в публичном пространстве в отношении роли и функциональных обязанностей агентства по этому вопросу. НАРЭ отмечает, что не уполномочено влиять не цены на топливо, а повышение стоимости обусловлено колебаниями на международных рынках и биржах.

- В настоящее время колебания на международных рынках и биржах свидетельствуют о продолжающемся росте цен на нефть и нефтепродукты, что влияет на конъюнктуру цен на внутреннем рынке. К нашему сожалению, эта ситуация широко используется различными политическими силами, которые часто интерпретируют тенденциозно и спекулятивно полномочия и возможности вмешательства НАРЭ, - говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с Законом о рынке нефтепродуктов, «розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ устанавливаются и изменяются только исходя из потребления и расходов, связанных с продажей соответствующих продуктов, в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета, включая годовую норму прибыли, предусмотренную методологией формирования и применения цен на нефтепродукты, которая не превышает 10%».

В этом контексте НАРЭ наделено правом лицензировать деятельность на рынке нефтепродуктов и контролировать соблюдение уровня рентабельности путем проведения тематического контроля и проверки информации, представленной лицензированными операторами. Отчеты о мониторинге рынка нефтепродуктов публикуются на сайте НАРЭ и представляются другим компетентным учреждениям.

В НАРЭ подчеркнули, что, в соответствии с действующей правовой базой, у него нет полномочий и обязанностей, позволяющих агентству напрямую вмешиваться в процесс установления цен на нефтепродукты, которые устанавливаются каждой компанией на основе рыночных принципов.

- Любая монопольная ситуация или доминирующее положение на определенном рынке может быть предметом расследования Совета по конкуренции – органа, уполномоченного законом с необходимыми полномочиями. НАРЭ предоставило соответствующему учреждению всю доступную информацию о процессах, происходящих на рынке нефтепродуктов, - отметили в Агентстве.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в данной сфере Национальное агентство по регулированию в энергетике направило в правительство, парламент и администрацию президента ряд предложений по внесению поправок и дополнений в отраслевое законодательство с целью регулирования порядка формирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Автор: Михаил Генчу