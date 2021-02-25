Советница президента Молдовы по правовым вопросам внесла ещё больше неразберихи в политический кризис

Советница президента Молдовы по правовым вопросам внесла ещё больше неразберихи в политический кризис вокруг назначения премьер-министра.

По словам Олеси Стамате, "парламент потерял легитимность, а досрочные выборы наилучший вариант для страны", однако Майя Санду занимается "поиском решений для обеспечения стабильной власти в интересах граждан - через досрочные выборы".

При этом она указала, что "КС не дал решения по преодолению тупика, но имеем, что имеем. Президент будет действовать строго в рамках Конституции и, исходя из предложенных кандидатур [на пост премьера], примет решение. Президент имеет право запросить проверку неподкупности кандидата".

Предложение Андрея Нэстасе выдвинуть его кандидатуру во главе миноритарного правительства Стамате подвергла критике, заметив, что для утверждения необходим 51 депутатский голос, поэтому "несколько странно говорить о миноритарном" кабинете.

Советница добавила, что в реальных условиях Молдовы "можно ожидать чего угодно" в плане давления на президента.

Мы же со своей стороны хотим сказать, что замес вокруг роспуска парламента о чем писали коллеги (https://t.me/balkancentre/502), указывая на вердикт 2015 года про трехмесячный срок на поиск компромисса ("после трех месяцев безрезультатных усилий по формированию правительства роспуск парламента становится неизбежным") бьётся в два аспекта.

Констатировать обстоятельства роспуска парламента может только сам Конституционный суд на основе решения которого президент и издаёт указ о роспуске. Но если предположить, что суд действует не равноудалённо, а подыгрывает сторонникам назначения правительства, то совершенно в ином свете звучит недавний вердикт по отмене декрета Майи Санду о выдвижении Натальи Гаврилицэ.

В нем "суд отметил несовершенный характер сотрудничества между президентом и парламентом во время второго раунда консультаций по выдвижению кандидата на пост премьер-министра. Суд указал, что целью консультации было выявить политическую поддержку парламентским большинством лица, способного сформировать правительство, пользующееся доверием парламента", а потому постановляет провести новые консультации, при которых "президент и депутаты должны продемонстрировать лояльное конституционное поведение и взаимное уважение, чтобы обеспечить необходимое сотрудничество в процессе создания правительства..."

Другими словами, если КС-таки занял одну из сторон в кризисе, то просто игнорирование Майей Санду процесса назначения премьера может быть не зачтено за попытки назначить правительство (что устраивает парламентское большинство). И суд может не констатировать через три месяца наличие обстоятельств для роспуска парламента, указав, что попыток назначить правительство не было. А значит декрет о роспуске издать просто не удастся, поскольку он проистекает из констатации КС.

Косвенно президента принуждают провести консультации. Что, конечно, станет еще одним витком кризиса.

К слову, прав был Марк Ткачук, говоря, что с юридической точки зрения роспуск парламента не так прост, как кажется из кабинетов президентуры.

@Гений Карпат