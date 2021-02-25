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Президент призывает парламент пойти либо на референдум, либо на досрочные выборы
25.02.2021

После того как Майя Санду объявила, что в нынешней политической ситуации есть только два варианта - досрочные выборы либо референдум для отставки президента, министр юстиции Фадей Нагачевский высказал свое мнение.

Он утверждает, что суд может заставить президента выдвинуть кандидатуру в премьер-министры.

«Президент заявила вчера, что она не будет уважать Конституцию и решение КС. Она призывает парламент пойти либо на референдум, либо на досрочные выборы. Надеюсь, депутаты объяснили ей, что отстранение и референдум — это последняя политическая санкция. Надеюсь, советники слышали о действиях по обязательству, а также о выдаче акта самим судом в случае несоблюдения установленной судом обязанности.

Похоже, что представители администрации не хотят признавать, что Республика Молдова является парламентской республикой, и испытывают соблазн создать прецеденты для смены режима на президентский или полупрезидентский. Я искренне верю и надеюсь, что они остановятся. Или смена режима вопреки Конституции — это узурпация», — написал Нагачевский.

@Telegram VM


 
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