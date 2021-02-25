Наталья Гаврилица назвала возможные сценарии для проведения досрочных выборов

Бывший кандидат в премьер-министры страны Наталья Гаврилица назвала два возможных сценария для проведения досрочных парламентских выборов. Заявление сделано в эфире программы «Politica Nataliei Morari» на телеканале TV8.

«Или состоится повторное голосование за кандидата в премьер-министры, или будут созданы все условия для объявления импичмента президенту и организован референдум. Но возможны не только эти пути», – сказала Гаврилица.

Она отметила, что в парламенте Молдовы нет конституционного большинства, а неформальная коалиция ПСРМ-Шор нестабильна. Кроме этого, сами парламентские партии до конца не определились как по вопросу проведения досрочных выборов, так и относительно формирования временного правительства.

23 февраля Конституционный суд Молдовы постановил, что указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост главы правительства является неконституционным. Суд также постановил, что президент должна провести консультации с парламентскими фракциями о назначении кандидата в премьер-министры.

Кроме этого, Майе Санду могут объявить импичмент. Для этого необходимо, чтобы проголосовало две трети депутатов парламента.

Глава государства, во время заявлений по поводу решения Конституционного суда отметила, что готова как к досрочным выборам, так и к референдуму, а молдавский народ должен сделать свой выбор.

Лидер ПСРМ заявил, что социалисты не будут инициировать референдум по отстранению президента, так как эта процедура ничего не поменяет в стране, а из бюджета будут потрачены сотни миллионов леев.

Глава Демпартии Павел Филипп призвал президента как можно скорее инициировать консультации с парламентскими фракциями, а Андрей Нэстасе заявил, что намерен проводить дискуссии по вопросам выдвижения кандидата в премьеры только с проевропейскими силами Молдовы.