Румыния предоставит Молдове первую партию вакцины от коронавируса

Правительство Румынии приняло решение предоставить Молдове первую партию вакцины от коронавируса в 20 тысяч доз. Об этом сообщила глава государства Майя Санду на своей официальной странице.

«Этих доз вакцины будет достаточно для иммунизации всего медицинского персонала. Мы благодарны президенту Румынии Клаусу Йоханнису, премьер-министру Румынии Флорину Кыцу и румынскому народу за предоставление вакцины и проявляемую огромную солидарность», - написала президент.

Во время визита в Кишинэу президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о пакете поддержки Республике Молдова, в том числе о помощи в размере 200 тысяч доз вакцины против COVID.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, первые партии вакцины могут быть доставлены в Молдову в конце февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/ BioNTech и 264 000 доз Oxford/ AstraZeneca. 30 января Минздрав получил подтверждение доставки вакцин с платформы COVAX, передает Молдпрес.