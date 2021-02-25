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Семья
Как граждане Молдовы уезжают без проблем в Европу только с биометрическими паспортами
25.02.2021

Наткнулся на объявление: "Молдова-Чехия, Кишинев-Прага. Только с биометрическим паспортом! Бронь билетов по номеру..."

Как же так, вроде, европейские страны закрылись от граждан Молдовы! Звоню по указанному номеру.

- Едем через Украину и Польшу, - отвечает мне девушка. - У вас биометрический паспорт? Цена билета - 250 евро, надо оставить задаток - 100 евро.

- Разве ПЦР-тест не потребуют ни на украинской, ни на польской, ни на чешской границах?

- Мы едем транзитом, ПЦР-тест не требуется. А в Чехии он нужен, если от вас его требует работодатель. Если у вас есть лишние 800 леев, можете сделать такой тест. Но еще раз повторюсь, он не нужен. Ни на одной из таможен его у вас не потребуют.

Звоню в пресс-службу МИДЕИ.

- Неужели я могу попасть в Польшу, даже транзитом, не имея при себе результатов ПЦР-теста?

- Есть категории граждан,которым такой тест не нужен, - ответил пресс-секретарь ведомтва Сергей Коркодел. - Список этих категорий обширен.

Оказывается, среди таких категорий есть и такая - "Те, кто осуществляет профессиональную деятельность в Польше или в соседних странах, на основании списка лиц, предоставленного перевозчиком". То есть, считай практически все.

Заплатил перевозчику 250 евро, он внес тебя в такой список. А дальше ждет Чезия, откуда можно выбраться практически в любую страну Европы.

- Ездим каждый день, - продолжает девушка. - Автобусы уходят полными...

Леонид РЯБКОВ


 
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