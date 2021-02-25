Канду рассказал о плахотнюковской «подставе» с кульком – реакция Цырди

Плахотнюк и его окружение оказали огромную услугу Майе Санду.

Лидер Pro Moldova Андриан Канду высказался на тему, связанную с видео с кульком. Канду уже и не скрывает, что вся эта история была спланирована беглым олигархом Владом Плахотнюком, дабы очернить экс-президента Молдовы Игоря Додона.

- Я думаю что Плахотнюк, после июньских событий 2019-го года был удовлетворен и получил удовольствие от происходящего. Он ведь внес личный вклад, дабы в нужный момент и в нужное место, Игорь Николаевич Додон проиграл эти выборы! Мы все знаем об известной сцене с кульком. Реницэ? А из каких источников появилось это видео, вы не задумывались? Мы же умные люди! – сказал Канду во время передачи на N4.

На подобные заявления Канду решил отреагировать политолог и депутат Богдан Цырдя.

- Андриан Канду признался, что это Владимир Плахотнюк снял и скинул сцену с кульком, чтобы дискредитировать Игоря Додона. А все для того, чтобы обеспечить победу Майи Санду на президентских выборах. У нас только один вопрос: а чем расплатилась Санду за такой щедрый подарок? – написал Цырдя на своей странице в Facebook.