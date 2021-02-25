Чебан пояснил, почему в Кишиневе мало парковок

Эта проблема актуальна всегда. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан в очередной раз высказался на животрепещущую тему, связанную с отсутствием необходимого количества парковок в молдавской столице. Чебан объяснил, с чем связана данная проблема.

- Причин для этого много. В 2008-м году было выделено более 180 мест для обустройства парковок разного типа. Сегодня нет ни одной. На этих местах появились различные здания. Более 30-ти земельных участков, выделенных для строительства многоэтажных автостоянок в столице, были незаконно отчуждены в период 2014-2018 гг., а на их месте появились многоэтажные дома, - сказал Чебан, слова которого приводит издание Noi.

По словам Чебана, примария хочет максимальной прозрачности в этой сфере, ведь то, что происходило несколько лет назад, было катастрофой.

- Сотни гектаров земельных участков были переданы заинтересованным лицам «под столом» в период 2007-2019 гг. Речь идет о муниципальных землях, которые были отчуждены сомнительным образом. Более того, разрешения на строительство на этих участках впоследствии были выданы незаконно, - заключил политик.

Автор: Михаил Генчу