Додон рассказал о трех вероятных сценариях в молдавской политике - возможен хаос Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/dodon-rasskazal-o-trekh-veroyatnykh-stsenariyakh-v-1317224

Санду следует «спуститься с небес». Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон порассуждал на тему, связанную с большой молдавской политикой. Додон обозначил три потенциальных сценария развития ситуации.

- Первый сценарий – Майя Санду «спускается» с небес на землю и исполняет решение КС. В этом случае, она подписывает указ о назначении Дурлештяну на должность премьер-министра. Тогда, в течение максимум 15 дней за госпожу Дурлештяну проголосуют, и она возглавит правительство. Это лучший сценарий для нас всех, для страны. Кстати, его в последнее время поддерживают многие: и правые эксперты, и западные послы, - сказал Додон.

Второй сценарий, по мнению Додона, - Санду категорически отказывается исполнять решение КС.

- Тогда мы окажемся в неопределённой ситуации на достаточно долгий период, которую можно решить по-разному. Но во втором сценарии мы останемся с этим исполняющим обязанности правительством без назначения премьер-министра, без досрочных выборов в ближайшие два года – до очередных парламентских выборов в 2023-м году. Подобный исход возможен, так как у президента страны нет возможности распустить парламент, если для этого нет конституционных предпосылок, а по конституционным нормам ей нужно выдвинуть ещё раз кандидата в премьер-министры.

Но она не может, согласно вчерашнему решению КС, выдвинуть другого кандидата, кроме предложенного парламентским большинством. Поэтому второй сценарий возможен, но тогда не будет ничего: ни референдума, ни досрочных выборов. Будет это правительство до 2023 года, после чего будет распущен парламент и состоятся очередные парламентские выборы, – рассказал лидер ПСРМ в эфире телеканала М1.

По словам лидера социалистов, есть вероятность и третьего сценария, который принесет Молдове большие потрясения и неизвестно, чем завершится.

- Третий сценарий ещё сложнее – с тотальной дестабилизацией, с массовыми протестами, с выходом ситуации из-под контроля. В этом случае неясно, что будет дальше, - заключил Додон, информирует издание Cenzura.