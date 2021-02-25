Плахотнюк через Шарова выманивает у Санду крупнейший университет страны

«МВ» не раз писали о ситуации вокруг крупнейшего вуза страны, который попал в руки человека, не имеющего никакого отношения ни к педагогике, ни к администрированию государственных предприятий, нарушившего целый ряд законных положений, касающихся выборов ректора.

Игорь Шаров, всю жизнь проработавший на малозначительных, искусственно созданных постах (чего стоит одно только кресло председателя национального олимпийского совета по дисциплине «история» - фантастически нелепая должность!), развернулся лишь тогда, когда случайно получил портфель министра образования, культуры и исследований по квоте Демпартии. И чем же он запомнился на этом посту? Тем, что заработал на издании учебников, которое оперативно организовал в пользу своей семейной фирмы. А когда впереди замаячила отставка – стал в обход закона устраивать себе место ректора, на которое не имел никакого права.

И вот прошли выборы. Управление вузом может перейти в руки соратника Плахотнюка. При этом речь идет не о простом вузе, а об учебном заведении, чья история заслуживает уважения, университете, в котором работали ученые с мировым именем, учились лучшие организаторы науки и производства, вошедшие в историю республики.

В последнее время в СМИ то и дело всплывали нелицеприятные факты о Шарове, использовавшем ситуацию санитарного кризиса для того, чтобы незаметно для других упростить свое движение по карьерной лестнице. Любой человек, у которого есть самоуважение, постыдился бы продолжать борьбу, видя, какое противостояние намечается... Но только не вице-председатель ДПМ. Для этой умирающей партии жизненно важно зацепиться за ведущий вуз страны, ведь это гарантирует доступ к молодежи, возможности политической агитации и пропаганды, голоса на выборах за Демпартию, а лично для Шарова - еще и блестящую перспективу распоряжаться бюджетом университета.

Между тем, ситуация в МолдГУ и так сложна: в прошлом году, благодаря «блестящему руководству» различных «шариковых», симпатизантов Шарова, университет уступил первое место в рейтинге вузов, а в этом - имеет все шансы уступить и второе место медицинскому университету. Какой позитивный вклад в этой ситуации может сделать Шаров в развитие учебного заведения?

После того, как в декабре прошлого года путем подкупа и шантажа соратник Плахотнюка выиграл «демократические» выборы с минимальным перевесом, за изучение его биографии взялись контролирующие органы. Время работает против Шарова, от его первоначального белого и пушистого образа уже ничего не осталось. Министр образования, культуры и исследований Лилия Поголша должна утвердить или отклонить его в должности ректора в течение трех месяцев, которые истекают 17 марта.

Однако у любого адекватного министра, тем более у г-жи Поголша, которая сама вышла из стен лучшего вуза страны, не поднимается рука назначить Шарова с его шлейфом нехороших, нечистых, неадекватных поступков на такую высокую должность. Даже совет по этике и менеджменту при министерстве образования, культуры и исследований, каждый член которого назначен лично Шаровым в бытность того министром и который изучает жалобы, поступившие на претендента, не смог с первого захода заметить положительные качества экс-министра.

Что остается Шарову в этой ситуации? Только шантаж и подкуп в стиле «великого и могучего» Плахотнюка! Нелегко в ситуации катастрофического падения рейтинга ДПМ найти поддержку, никто не хочет мараться. Но, похоже, наш временный исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой благоволит Шарову – то ли жалеет бестолкового чиновника, то ли обязан ему чем-то и хочет помочь.

А чтобы просьба выглядела посолидней, решил Шаров представить свое личное желание как «просьбу трудящихся» - якобы педагогов и сотрудников МолдГУ. И вот на блиц-админсовете, без объявления повестки дня, в режиме онлайн (опять использование в своих интересах санитарного кризиса, позволяющего разобщить людей) в массы брошен призыв – «За Шарова!». Но подставлять исполняющего обязанности премьера неудобно – и махинаторы решили заодно обратиться и к президенту, председателю парламента, министру образования, культуры и исследований. Прозвучавшее на этом собрании чье-то предложение вынести этот деликатный вопрос для разбора на более представительном сенате университета (где выбирают, а не назначают!), разумеется, было отклонено. А вдруг промашка выйдет!

После журналистского расследования, проведенного нашей газетой, в редакцию неоднократно обращались и продолжают обращаться работники МолдГУ. По их просьбам мы, в свою очередь, обращаемся к президенту Майе Санду с вопросом.

Уважаемая Майя Григорьевна! Вы сами в свое время были министром образования и хорошо знаете, как важна в академической среде чистая репутация руководителя. Вы должны понять, как важно не отдавать один из ведущих вузов страны одному из лидеров одной из партий с подмоченной репутацией!

Обращаемся мы и к председателю парламента Зинаиде Гречаный.

Зинаида Петровна, вы как никто другой должны понимать: нельзя допустить, чтобы партия с коррупционными традициями легко и свободно промывала мозги нашей молодежи!

И еще мы обращаемся к министру образования, культуры и исследований Лилии Поголша. Мы понимаем, как нелегко найти нейтральных Игорю Шарову людей в вашем министерстве. Но вы, г-жа Поголша, уже заслужили уважение академической среды тем, что заставили Шарова нервничать и снимать стресс одним хорошо известным ему способом каждый вечер в своем кабинете на пятом этаже. Так пойдите дальше!

Обращаемся мы и к тем, кого Шаров каким-то образом шантажирует, к тем, кто считает, что они Шарову чем-то обязаны. Не станем называть их имен, потому что каждый человек должен иметь шанс избрать другую, правильную линию поведения. Отойдите в сторону, не допускайте личного конфликта интересов, люди это поймут и оценят!

Долой людей с нечистыми руками из академической среды, руки прочь от нашей молодежи!

Олег ВОЛКОВ