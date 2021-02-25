|
|
...
|
Политика
Молдавские социалисты продолжают накачивать информационное пространство противоречивыми сообщениями.
Сначала появилось "не исключение" импичмента президента, которое затем опровергли. Потом объявили, что ПСРМ всё же поддерживает кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра, но следом выяснилось, что "могут появиться и другие предложения в парламент от фракций – или о поддержке кандидатуры Марианны Дурлештяну, или предложена другая кандидатура. Мы готовы их обсуждать".
Пожалейте Андрея Нэстасе, хотя бы.
Но может таким путём выйдем и на то, что ПСРМ на самом деле не против провести досрочные парламентские выборы без этой хитровыбранной додоновщины?
@Гений Карпат
Рекомендуем
Обсуждение новости
|