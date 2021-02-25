Молдавские социалисты продолжают накачивать информационное пространство противоречивыми сообщениями.

Сначала появилось "не исключение" импичмента президента, которое затем опровергли. Потом объявили, что ПСРМ всё же поддерживает кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра, но следом выяснилось, что "могут появиться и другие предложения в парламент от фракций – или о поддержке кандидатуры Марианны Дурлештяну, или предложена другая кандидатура. Мы готовы их обсуждать".

Пожалейте Андрея Нэстасе, хотя бы.

Но может таким путём выйдем и на то, что ПСРМ на самом деле не против провести досрочные парламентские выборы без этой хитровыбранной додоновщины?

@Гений Карпат