Санду игнорирует волю парламентского большинства – мнение Тэнасе

Санду стремится «переформатировать» форму управления в Молдове.

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе прокомментировал последние действия Майи Санду в качестве президента Республики Молдова. Как известно, Санду пыталась повторно выдвинуть кандидатуру Наталья Гаврилицы на должность премьер-министра, но КС признал Указ президента неконституционным.

- Тем, кто ругает КС, рекомендую прочитать решение, принятое ровно год назад Конституционным судом Румынии. Оно основано на тех же принципах, что и вердикт молдавского суда в 2015, 2020 и 2021 гг. Аналогичные подходы можете найти и в юриспруденции большинства Конституционных судов в Европе, - сказал Тэнасе.

По словам Тэнасе, действия Санду можно расценить как стремление «переформатировать» форму управления в стране – с парламентской на президентскую. Также Тэнасе заявил о том, что ни в какой европейской стране президент не может игнорировать волю парламентского большинства, навязывать премьера и распускать парламент по своей воле, сообщает Timpul.

Автор: Михаил Генчу