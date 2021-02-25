Как мы и говорили, хитрый план по роспуску парламента Молдовы приближается к моменту определения - в Конституционном, видимо, суде - что считать за попытку назначения правительства.

Партия Майи Санду откопала еще несколько вердиктов КС, где говорится, что трехмесячная неспособность элитариев утвердить правительство даёт президенту право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Теперь надо выяснить, что считать за попытку, так сказать, где политическая немощь превращается в хлипкую хитроумность, чтобы обернуться хитровыбранным роспуском.

И в этом и загвоздка. Если Майя Санду созывает консультации, то, подчиняясь последнему решению КС, должна внести депутатам кандидатуру формализованного большинства, которое и, будьте покойны, проголосует как надо. Если не подчиняется, то и эту попытку можно оспорить в КС и не засчитать.

@Гений Карпат