Они над нами издеваются: В Молдове снова подняли цены на топливо - и опять никто не виноват

Новые цены объявила одна из крупнейших АЗС страны. Литр бензина А95 в среду стоил 18 леев 13 банов, в четверг - на 15 банов дороже. Цена на дизельное топливо выросла до 16 леев, а наибольшие изменения коснулись сжиженного газа. Здесь рост составил 31 бан. Эта сеть АЗС повышает цены на топливо в третий раз за две недели. Комментарий администрации получить не удалось - на телефонный звонок никто не ответил.

12 февраля на автозаправках литр бензина стоил 17 леев 73 бана. Следующее повышение цен произошло 24 февраля - до 18 леев и 13 банов. Сегодня бензин продается по 18 леев и 28 банов. Дизельное топливо в этой компании подорожало с 14 леев 89 банов до 15 леев 59 банов. Сжиженный газ сейчас можно купить почти за 11 леев. 12 февраля цена была 10 лей и 12 банов сообщает publika.md

За последние два месяца топливо дорожало несколько раз. В ходе парламентских слушаний представители операторов рынка нефтепродуктов заявили, что изменения цен связаны с котировками на международных биржах, колебаниями курса доллара и повышением акцизов на топливо до девяти процентов. С другой стороны, Совет по конкуренции подозревает участников рынка в сговоре и проводит проверку.

Лидия ТКАЧ