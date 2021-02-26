Юрий Рошка обвинил Санду во лжи и дал понять, что считает евроинтеграцию «мифом»

Людям просто морочат голову. Юрий Рошка считает, что Майя Санду врет своим избирателям, и потому заметно нервничает в последнее время. Эта нервозность уже привела к тому, что Санду нарушила Конституцию, повторно выдвинув в премьеры Наталью Гаврилицу, и Рошка уверен - на это ее заставляют идти так называемые "партнеры по развитию", желающие решить свои проблемы при помощи пресловутого "лома", а не по закону, как следовало быть.

Понимая, что все это портит ее тщательно вымуштрованный имидж, Санду нервничает, но ничего не может с этим поделать, являясь заложником сил, которые финансируют ее партию и тянут Молдову в Евросоюз. К нему Рошка также не испытывает особого пиетета, считая евроинтеграцию банальным обманом и мифом:

- Давайте спросим себя - как такой человек стал президентом? Вместо него можно было поставить в президенты простой стул без спинки, и никакой разницы не было бы. Люди проголосовали за евроинтеграцию, но это миф, так как сытой и хорошей жизни нет даже в Западной Европе. Там - миллионы безработных, которых просто-напросто не подпускают к ТВ-каналам, потому и кажется, что там все, дескать, хорошо, - заявил Рошка, слова которого приводит Sputnik Moldova.

Автор: Михаил Генчу