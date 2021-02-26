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Экономика
Евро вырастет, а доллар отступит: курсы валют на пятницу и выходные
26.02.2021

Национальная валюта обесценится по отношению к евро и укрепится к доллару.

Согласно данным Национального банка Молдовы, в пятницу, 26 февраля, и выходные курс единой европейской валюты вырастет по отношению к молдавскому лею на семь банов. Евро будет стоить 21,34 леев. Доллар США потеряет в цене еще три бана и будет стоить 17,45 леев.

Румынский лей вырастет на 1,5 бана – он будет стоить 4,38 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2368 леев, а украинской гривны – 0,6257 леев.

Официальный курс Молдовы представляет цену молдавского лея по отношению к валютам других стран. Пара евро/доллар в настоящее время торгуется на мировых биржах по курсу 1,2142.

Автор: Михаил Генчу 


 
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