Администрация президента отреагировала на протест и снова возложила вину на НАРЭ

"Не до бензина сейчас, досрочные нужны". Майя Санду не собирается заниматься проблемами повышения цен на топливо - администрация президента отреагировала на сегодняшний протест автомобилистов в уже известной манере, возложив всю вину на НАРЭ и Совет по Конкуренции. Судя по всему, рост цен совершенно "не колышет" ни Санду, ни ее окружение:

- Протест - это фундаментальное право, а эти подорожания затрагивают всех нас. Считаем, что полная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на экспериментах, которые проводились годами, по указке олигархических групп, политиков и руководства НАРЭ,- гласит пресс-релиз Сорины Штефырцы, пресс-секретаря Санду.

Хорошо, эксперименты длятся не несколько лет, а уже все тридцать лет, но нам обещали, не последние люди в этой стране, что с "приходом Санду к власти" все последние тридцать лет будут выброшены на свалку и наконец-то наступит счастье. В схожем духе вещала и она сама, но мы видим, что вместо работы на граждан и на повышение их благосостояния Санду на самом деле просто продолжает заниматься политическими игрищами и метко перекладывать вину на своих же однокашников, ведь в НАРЭ заседают все те, кто в разное время действовал рука об руку с ней. А теперь "я вся в белом, а они - нет".

Автор: Михаил Генчу