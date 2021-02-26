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Политика
Депутат-долгожитель может остаться без мандата
26.02.2021

К "непотопляемому Дьякову" появились вопросы. Национальное агентство по неподкупности заинтересовалось персоной Дмитрия Дьякова - депутата-долгожителя, который впервые попал в парламент еще в 1994-м году и с тех пор практически неизменно, за исключением четырех лет, оставался там. Проверка, инициированная данным органом, показала, что он потратил в период с 2014-го по 2019-й год на полмиллиона леев больше, нежели заработал. Разница составляет примерно 600 тыс.леев, причем даже с учетом совместных доходов Дьякова и его супруги.

Это означает, что если Дьякову не удастся объяснить сей факт, ему может грозить не только конфискация всей разницы, но и трехлетнее лишение права занимать какие-либо публичные функции, что автоматически лишит его и мандата, сообщает deschide.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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