Еще один сотрудник Госохраны пользовался служебным автомобилем для поездок за границу

Массовые нарушения регламента. В Госохране продолжаются разоблачения сотрудников, которые пользовались служебными автомобилями для поездок за границу. На днях было вскрыто еще одно подобное происшествие, о чем руководство ведомства уже оповестило Генпрокуратуру.

- Речь идет о случаях использования служебных автомобилей для личных поездок, в том числе и за границу, и с передачей управления автомобилям третьим лицам. Мы не потерпим подобное отношение, - сообщается в пресс-релизе Госохраны.

Аналогичный случай имел место на прошлой неделе - 17-го февраля руководство Госохраны уже обращалось в прокуратуру с этой проблемой.

Автор: Михаил Генчу