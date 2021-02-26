Майя Санду назвала пандемию коронавируса "самой тяжелой проблемой, с которой мы сталкиваемся" в Молдове

Майя Санду назвала пандемию коронавируса "самой тяжелой проблемой, с которой мы сталкиваемся" в Молдове на данный момент и сообщила, что производители вакцины до сих пор не дали согласия на передачу препарата Кишинёву.

Президент указала, что за несколько недель переговоров с компаниями Pfizer и Moderna не было достигнуто согласие производителей на передачу Молдове вакцины, которые сомневаются в готовности системы здравоохранения и прозрачности правосудия республики на случай споров, что "является одним из элементов, по которым вакцинация задерживается".

"Такая же проблема и по линии платформы COVAX", - добавила Санду, заметив, что производители отказываются разрешить платформе передать вакцину развивающимся странам, вроде Молдовы, Грузии и других.

В этих условиях глава государства надеется, что 20 тысяч доз вакцины из Румынии прибудут в ближайшие десять дней и они будут использованы для медицинского персонала республики.

И тут же в довесок приходит новость, что лидеры ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации.

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