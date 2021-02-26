Политическая жизнь Молдовы зашла на новый, диковинный вираж, когда президент Майя Санду в жестком противостоянии с парламентом пытается спровоцировать начало процедуры импичмента против себя самой.

23 февраля Конституционный суд страны по запросу депутатов-социалистов принял решение о неконституционности указа президента о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры. КС постановил, что ситуативное парламентское большинство из 54 депутатов в пользу выдвинутой социалистами кандидатуры Марианны Дурлештяну соответствует критериям абсолютного формализованного большинства. А прежние решения КС предусматривают, что президент обязан выдвинуть кандидатуру такого большинства. КС также постановил, что президент и парламентские фракции должны начать консультации о формировании правительства.

После решения КС Игорь Додон вновь потребовал, чтобы Санду выдвинула на должность премьера Дурлештяну. В противном случае он пригрозил масштабными протестами. Однако Санду дала понять, что не собирается этого делать. На брифинге она заявила: «Я отвечаю перед гражданами и буду добиваться того, что обещала им – досрочных выборов. Я не держусь за должность и не буду удобным президентом. И мы пойдем или на досрочные выборы, или на референдум».

В Конституции Молдовы не упоминается референдум о роспуске парламента, зато говорится о референдуме об отстранении президента от должности. В политических кругах именно так были истолкованы слова Санду. Но прежде не менее 1/3 депутатов должны инициировать процедуру импичмента, 2/3 должны проголосовать за приостановление полномочий президента, а затем в течение 30 дней проводится референдум. Президент отстраняется от власти, если на референдуме за это проголосовали не меньше того количества избирателей, которые поддержали его на президентских выборах.

Если Санду откажется провести новые консультации с фракциями и выдвинуть кандидата в премьеры, то по идее депутаты должны начать процедуру импичмента. Но Додону крайне сложно будет набрать 2/3 депутатов. И уж тем более не реально добиться нужного результата на референдуме. В случае неудачной попытки импичмента у КС появятся основания для роспуска парламента. Вероятно, именно поэтому Додон, рассуждая о возможных сценариях развития событий, об импичменте не упомянул.

В таком случае возможен другой вариант. Стало известно, что вчера в ходе встречи депутатов от партии «Платформа Достоинство и правда», Демпартии и партии Санду «Действие и солидарность» последние сообщили, что президент не собирается выдвигать никаких кандидатов в премьеры, а будет ждать 23 марта, когда исполнится 90 дней со дня отставки правительства Иона Кику. Согласно Конституции, если в течение 90 дней две попытки утверждения правительства провалились, президент может издать указ о роспуске парламента. Но Санду использовала только одну попытку. Как в таком случае через месяц она сможет добиться роспуска парламента – не ясно. Президент начала опасную игру, выходящую за конституционные рамки, но, похоже, она решила, что другого выбора у нее нет.

Александр Ивахник

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