Санду: “Pfizer и Moderna пока не дали согласия на передачу вакцины Молдове”

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Здоровье
Вакцина против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna в Молдове появится не скоро. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду в ходе передачи În profunzime на телеканале Pro Tv.
Она пояснила, что эти две компании пока не дали согласия на передачу вакцины в виде пожертвований в нашу страну.
«Pfizer и Moderna еще не договорились о предоставлении Молдове пожертвований вакцины из-за имиджа страны и судебной системы, хотя переговоры начались в основном с этими компаниями. Нам удалось получить договор с AstraZeneca. Договориться очень сложно. Это наша главная забота», – заверила Майя Санду.
Она добавила, что на нынешнем этапе вакцинация будет реализована за счет пожертвования 20 тысяч доз из Румынии, которые предназначены для 10 тысяч врачей.
24 февраля румынский кабмин утвердил постановление о передче Молдове первого транша помощи в виде вакцины против COVID-19. В настоящее время решается вопрос транспортировки в нашу страну 20 тысяч доз.
29 января Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca.
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