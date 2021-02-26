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Здоровье
Санду: “Pfizer и Moderna пока не дали согласия на передачу вакцины Молдове”
26.02.2021

Вакцина против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna в Молдове появится не скоро. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду в ходе передачи În profunzime на телеканале Pro Tv.

Она пояснила, что эти две компании пока не дали согласия на передачу вакцины в виде пожертвований в нашу страну. 

«Pfizer и Moderna еще не договорились о предоставлении Молдове пожертвований вакцины из-за имиджа страны и судебной системы, хотя переговоры начались в основном с этими компаниями. Нам удалось получить договор с AstraZeneca. Договориться очень сложно. Это наша главная забота», – заверила Майя Санду.

Она добавила, что на нынешнем этапе вакцинация будет реализована ​​за счет пожертвования 20 тысяч доз из Румынии, которые предназначены для 10 тысяч врачей.

24 февраля румынский кабмин утвердил постановление о передче Молдове первого транша помощи в виде вакцины против COVID-19. В настоящее время решается вопрос транспортировки  в нашу страну 20 тысяч доз.

29 января Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca.


 
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