Действия Санду ведут Молдову к хаосу - мнение эксперта

Молдова движется к анархии. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор права, политолог Александр Кузнецов, комментируя слова президента Майя Санду о решении Конституционного суда касательно признания неконституционным повторного выдвижения Натальи Гаврилицы на пост премьера.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015-го – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами". Далее она выступила с критикой депутатов высшего законодательного органа и напомнила о необходимости досрочных выборов.

– У всех граждан, которые голосовали на президентских выборах за Санду, осталось впечатление, что они что-то выиграли от этого. Но мы можем спросить в сложившейся ситуации: правильно ли поступает Санду, узурпировала она власть или нет, делая то, что несовместимо с законодательством республики, - отметил Кузнецов.

По его словам, закон суров, и его следует соблюдать без личных предпочтений или трактовки, а «от демократии до анархии - всего один небольшой шаг».

– Молдова сейчас движется в направлении к анархии. Этот парламент может нравиться или нет кому-то из политиков. Но тенденция к несоблюдению законности опасна, - добавил политолог.

Кузнецов не исключил, что нынешний состав парламента может быть недееспособным, но это обстоятельство не зависит от личных амбиций определенных политиков, которые должны руководствоваться положениями Конституции, а не желаниями и домыслами.

Подготовил Михаил Генчу