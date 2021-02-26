Президент нанесла удар по институту президента

23 февраля Конституционный суд признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьер-министры. С запросом в КС обратилась группа депутатов-социалистов после того, как парламент единогласно проголосовал против утверждения нового правительства во главе с Гаврилицей, а Санду повторно выдвинула на должность главы кабмина кандидата, которая не скрывала, что пришла в парламент вовсе не для получения вотума доверия, а ради амбиций бывшего партийного босса.

В то же время КС не принял к рассмотрению вторую часть запроса, в которой депутаты просили уточнить, допустила ли Санду нарушение Конституции, отказавшись выдвинуть в премьеры Марианну Дурлештяну, предложенную новым парламентским большинством ПСРМ и платформой «Pentru Moldova».

КС ссылается на свои ранее принятые решения, разъясняющие процедуру выдвижения кандидата в премьеры. Отмечается, в частности, что форма избрания президента (всенародным голосованием или в парламенте) не влияет на полномочия главы государства при формировании правительства. Кроме того, КС напомнил, что президент обязан провести консультации с фракциями. Также главу государства обязали выдвинуть кандидатуру парламентского большинства и провести консультации со всеми фракциями.

«Президент не может подменять парламентские фракции и не может отказать в выдвижении кандидатуры, если она выдвинута абсолютным формализованным парламентским большинством»… В документе отмечается создание абсолютно формализованного парламентского большинства в 54 депутата, которые выдвинули кандидатуру Дурлештяну. КС констатировал, что Санду была проинформирована об этом, но проигнорировала эту инициативу. Суд отметил, что президент имел право отклонить кандидатуру, оспаривая профессиональные или личные качества, в то время как она высказала претензии к депутатам, сформировавшим парламентское большинство.

Майя Санду в тот же день на брифинге дала понять, что не собирается соблюдать вердикт. Она сообщила, что «от имени голосовавшего на президентских выборах народа» откажется выдвигать предложенного парламентским большинством кандидата и видит два решения смены высшей законодательной власти: через добровольный роспуск депутатами нынешнего состава парламента или инициирования депутатами всенародного референдума об ее отстранении от должности главы государства.

Президент заявила также, что не верит тем, кто считает необходимым до проведения досрочных выборов избрание временного правительства: «Все те, кто множество раз заявлял, что стране нужны досрочные выборы, включая тех депутатов, которые поддержали отставку правительства Кику лишь для того, чтобы сделать возможными досрочные выборы, говорят нам, что для спасения страны необходимо временное правительство. Я им не верю. Не верю, когда говорят, что поддержат правительство, которое поможет преодолеть кризис».

Недовольство решением КС высказали и другие бывшие соратники Санду по PAS.

Так, Михай Попшой, вице-председатель партии, формальным лидером которой осталась Майя Санду, будучи недоволен вердиктом, обвинил судей в том, что их решение не только не стало выходом из кризиса, но даже усугубило его. «К сожалению, КС не хватило мужества встать на сторону граждан, которые не хотят видеть этот парламент», - сказал он в эфире ТВ8, припугнув оппонентов президента результатами народного импичмента против Санду.

«КС не должен принимать сторону народа, партий или политиков, - возразил Попшою почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков. - Он должен руководствоваться исключительно Конституцией».

В ответ на это социалисты попросили Санду и PAS прекратить нападки на КС, обвинив главу государства и партию в монополизации ветвей власти. «Только узурпатор может позволить подменить собой Конституцию, - говорится в заявлении ПСРМ. - Мы просим PAS и Майю Санду немедленно прекратить нападки на КС за принятое 23 февраля решение о прекращении подрыва верховенства закона и узурпации государственной власти».

Высказали свое мнение и другие эксперты.

По мнению бывшего вице-премьера Александра Муравского, заявление Санду после решения КС еще больше запутывает ситуацию. «Президент заявила: или досрочные выборы или референдум, - написал он на своей странице в соцсетях. - С досрочными выборами более-менее ясно. Думаю, что большинство депутатов парламента будут против и предложат президенту кандидата в премьеры. И президент, согласно решению КС, будет обязана официально выдвинуть кандидатуру. Но, судя по всему, президент в ответ запустит процедуру референдума. И что будет вынесено на референдум? Скорее всего, вопрос: «Согласны ли вы с тем, что парламент должен быть распущен и назначены досрочные выборы?» Казалось бы, в этом случае все OK, так как статья 2(1) Конституции говорит: «Национальный суверенитет принадлежит народу РМ, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией». А статья 75 дает в руки народа инструмент реализации своего суверенитета через референдум. Но вот вопрос: в какой форме должен проводиться этот референдум и какой вопрос должен быть вынесен? Статья 85 Конституции, посвященная роспуску парламента, не говорит о том, что парламент может быть распущен на основе референдума. Чтобы решить эту конституционную коллизию, необходимо провести конституционный референдум. И на голосование должно быть вынесено предложение о внесении изменений в Конституцию, которые дадут возможность: а) президенту пользоваться правом роспуска парламента в случае непринятия последним кандидатуры президента на пост премьер-министра; б) роспуска парламента на основе всенародного референдума. Только после положительного голосования за предложенные варианты и внесения соответствующих изменений в Конституцию может быть запущен соответствующий механизм. На все это потребуется минимум год. И что, весь этот год страна будет жить без действенного правительства? Это и есть катастрофа. Поэтому сейчас нужно президенту и парламенту срочно решать: или выборы как можно скорее, или эффективное правительство. И не надо этих мантр с каждой стороны, что все думают о народе и прочее. Есть конкретная задача, которую надо решать срочно, а все свои амбиции все стороны могут засунуть себе в тайное хранилище».

По мнению эксперта IDIS «Viitorul» Вячеслава Бербека, оппоненты Санду не замедлят использовать эту ошибку. «В краткосрочной перспективе решение КС пошло на пользу партиям в парламенте, которые не хотят досрочных выборов, - сказал он в эфире TVR Moldova. - Кроме того, это навредило имиджу института президента. Если пропаганда развернется на максимальных оборотах и нам скажут, что страна задыхается из-за того, что кандидат не назначен, это навредит Санду. Вступление в новый кризис сильно навредит и популярности PAS».

Мнение о негативном влиянии на имидж президента разделяет политолог Анатол Цэрану: «Команда Санду потеряла два месяца, совершенно неоправданно затянув процесс. Можно признать, что ни она, ни ее команда не были готовы к приходу к власти. Даже если некоторые опросы представляют PAS в виде очень энергичной формулы для следующих выборов, эта ситуация может не сохраниться, если и далее идти по пути затягивания».

О планах PAS любой ценой добиться как можно скорейшего роспуска парламента и проведения новых досрочных выборов было известно давно. На этой неделе стало известно и о намерениях других парламентских партий.

Социалисты и представители Платформы «Pentru Moldova», в которую входят депутаты Партии «Шор» и избранники, покинувшие ДПМ, подтвердили намерение поддержать кандидатуру Дурлештяну во втором туре голосования.

Бывшие коллеги Санду по избирательному блоку ACUM из Платформы DA повторили призыв о готовности возглавить миноритарное правительство, призвав проевропейские партии и президента к консультациям. Андрей Нэстасе подтвердил готовность принять на себя ответственность за создание проевропейского миноритарного правительства с DA и «способность решить самые насущные проблемы народа и страны, организовав свободные и корректные досрочные выборы».

Николай МЕНЮК