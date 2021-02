Экономика Тео Майер. Австрийский плотник уровня Бог в Молдове Если я чего то и добился в жизни, то только потому, что рядом оказывались фантастические люди. Это интервью (сорри – очерк) никогда бы не было написано, если бы не Сергей Григор (Crosta, а не Florentino Delure). Потому что за 55 лет жизни я ни разу не был в Сынжере, на улице Industriala,5 и прожил бы еще 55 лет там, ни разу там не побывав. Все началось с сообщения от Сереги в Messenger: «Паша! Есть тема! Австриец, который в 90-х прилетел в Молдову один в самолёте (по факту их было 3-4 всего пассажиров), переехал, перевёз 5 вагонов оборудования и уже считай больше 20 лет, делает лучшие изделия из дерева! Это я тебе говорю, не личное мнение!! У него огромнейший цех сушки, лесопилки, цех изготовления террасной доски, которая уезжает в Америку, люксовая мебель, лучшие техники производства. Его клиенты, попасул дачилор, аэропорт, более 500 самых дорогих домов Молдовы. Работа только из натурального дерева! Мозаика из дерева!!! Хотел основать школу-лицей плотников слесарей. Делает эко дома из дерева. Окна деревянные 5,5 !!! метров высотой Я тебе руку на отсечение даю, он лучший в стране!!! Его знают все! Тео смог собрать самую профессиональную команду в Молдове. Весь бизнес держится на профессионализме Тео и профессионализме пацанов, которые у него работают В конце концов, я с ним сделал магазин в Ираке, самый большой в мире Kiton». (авторские восклицательные знаки сохранены) Что я мог ответить? «Давай телефон». Созвонился с Теодором, в качестве проводника уговорил поехать со мной Сергея и через 40 минут дивных пробок в Кишиневе мы добрались до Сынжеры. Тео встретил нас на улице. Хочу сразу предупредить, интервью сегодня не будет, просто короткий очерк. У меня был всего час времени. В городе, в кафе, этого может и хватило бы, чтобы взять какое-никакое интервью. Но когда лаптоп у тебя на плече, а не на столе, и 40 минут – это краткая экскурсия по производству, а челюсть у тебя виртуально отвисает до пола, потому что таких изделий из дерева в Республике Молдова быть не должно, то будет очерк. Сколько лет вашей раме? Визуализирую пространство. Большая заводская территория, где занимаются производством изделий из дерева. Раз десять, постучав по столешницам, оконным рамам, барным стойкам Тео подчеркнул: «Это – дерево». То есть это не фанера, не ламинат, это дерево. Чтобы поставить финальную точку, Тео попросил меня внимательнее глянуть на доски. «Видишь вот эти полоски? Это – годовые кольца. Столько лет этому дереву. Я специально сфотографировал. Теперь хозяин этого окна (это оконная рама) может на досуге посчитать, сколько лет его рама росла в альпийских горах. Акация в Америку, акация в маршрутке Тут лучше прямую речь от Тео: «Мы работаем с акацией с самого начала, с леса. Выбираем деревья, пилим, сушим, делаем доску. Доску продаем, в основном, в Америку и в Германию. Все делаем, как положено, официально. Но почему в Молдове так трудно найти настоящую длинную доску из акации? Потому что акацию еще в лесу п***т. Есть люди, которые на этом зарабатывают. Но большой грузовик для этого не подходит, вывозить же потом надо на маршрутках, поэтому и пилят ее на короткие куски. А акация в Молдове – отличная. Иначе кто бы ее покупал в Штатах?» Семиметровые двери и персональный кран На этой фотографии мы с Тео стоим на фоне дверной рамы. Только это не вся дверь, а ее половина. Это семиметровая дверь для пентхауса на Льва Толстого. Раздвижная. Из цельного дерева, по-другому быть у Тео не может. Наружная часть будет закрыта тонким листом алюминия. Внутри двери – раздвижной механизм. Как дверь будут монтировать? На одну секунду представьте подъезд или лифт современной многоэтажки и по ним поднимают на крышу семиметровый предмет. Представили? Половинка двери, это не то, что у меня рядом с ногами, это та “рама”, которая у меня за спиной Поэтому для двери смонтируют специальный кран, он поднимет на крышу специальную дверь, да и там поработает специальный робот, потому что вес двери чуть больше, чем «раз-два, взяли» Поп и плотник Тоже прямая речь от Тео: «Вот только что, перед вами, звонил один, как по-русски сказать, «батюшка», просил двери в церковь. Я ему объясняю, что не могу, нет людей, ждите. Но он «ждите» не понимает, ему дверь для церкви сейчас нужна. Тогда я ему говорю, если у вас есть плотник, то присылайте его к нам, он будет работать здесь, и тогда у вас будет дверь. Он называет имя плотника, и я понимаю – это бывший мой мастер, который уезжал из Молдовы и теперь вернулся. Ну, вот если он приедет, то мы займемся вашей дверью» Магазин Kiton в Ираке и двери круглые с одной стороны Это уже прямая речь от Сергея Григора. «Паша, знаешь, как мы с Тео делали магазин Kiton в Ираке? Выехать на место было невозможно. Поэтому Тео собрал весь магазин здесь, в цеху. Мы все проверили, демонтировали магазин, перевезли в Ирак и там смонтировали. Когда заказчик это все увидел, он ох***л». Честно говоря, и у не очень эмоционального меня было такое же состояние, когда Тео показал в цеху готовую дверь для кишинёвского заказчика. Архитектор спроектировал круглые стены. Но с другой стороны комнаты (или коридора, не важно) стена была ровная. Поэтому дверь пришлось делать с одной стороны ровную, а с другой стороны – круглую. Оказывается, если у человека руки растут не из ж***, то это возможно. Деревянный дом Тут лучше фото и короткий комментарий. На фото – стена деревянного дома в разрезе. С утеплителями и вентилируемым фасадом. В Молдове бум на строительство домов. Будут теперь и такие, экологичные дома из дерева Теодор «мейби», или как плотник из Австрии оказался в Молдове Тео, как ты попал в Молдову? Как ты вообще начал заниматься деревом? Я родился в Австрии. Учился на плотника. С молодости работал как плотник. Потом десять лет занимался бизнесом в Германии. Там у меня работали молдаване. Они мне и рассказали про Молдову, но когда я захотел приехать посмотреть, они стали меня отговаривать – страшно, дикая страна, бандиты. Это было около 2000 года. Билет они мне не захотели покупать. Тогда я купил сам и прилетел. Когда, в самолете из Франкфурта было только шесть человек, я первый раз задал себе вопрос: «А куда я лечу?». Пару дней провел в Молдове, не так все оказалось страшно, улетаю домой. Четыре часа утра, пустой аэропорт. На обратный рейс три человека, симпатичная девушка за стойкой регистрации. Потом она же регистрирует нас на посадку и едет с нами к трапу самолета. Тогда мы с ней и познакомились. Потом она стала моей женой, мы прожили вместе 15 лет, потом разошлись, но сейчас она живет ТАМ, в Германии, а я – ЗДЕСЬ, в Молдове. Почему моя компания называется Maybemayr? Когда мы с будущей женой только начали встречаться, то чаще всего она слышала от меня слово May Be, может быть. Майер, ты приедешь? - Maybe - Ты весной будешь? - Maybe - Ты цветы купишь? - Maybe. Так она меня и начала называть : «МейбиМайер». Ну а я так назвал компанию. Павел ЗИНГАН

