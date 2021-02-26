Дурлештяну – Санду: оставьте высокомерие, лицемерие и проведите переговоры с партиями

Кандидата в премьеры раздражает поведение президента. Кандидат в премьер-министры Молдовы Мариана Дурлештяну обратилась к действующему президенту Молдовы Майе Санду. Дурлештяну раздражает поведение и последние заявления президента, который даже не собирается проводить консультации с партиями.

- Я посмотрела передачу с г-жой президентом и еще раз повторяю, что необходимо общение. Хотелось бы знать ее вопросы ко мне и задать ей свои. Я хотела бы адресовать ей следующее:

1. Голосование за кражу миллиарда и аэропорта было осмысленно.

2. Я голосовала за Майю Санду, зная, что у нее нет формулы роспуска парламента, но я сделала это ради перемен.

3. Пожалуйста, не позволяйте себе очернять меня, потому что я не представляю "уголовников", а приняла приглашение этой формулы, по которой было проголосовано гибридное правительство Санду.

4. Почему токсичные лица не были лишены иммунитета и почему с 2019 года положение вещей в этом аспекте остается прежним.

5. Помните, что нужно быть на службе у граждан, а не разделять общество.

6. Оставьте высокомерие, лицемерие и проведите переговоры с партиями, - цитирует Дурлештяну Stiri.

Добавим, что во время передачи с участием Санду на ProTV, которая транслировалась и в Facebook, Дурлештяну публиковала комментарии в чате с просьбой предоставить ей возможность высказать свое мнение в прямом эфире.

Автор: Михаил Генчу