Дурлештяну – Санду: оставьте высокомерие, лицемерие и проведите переговоры с партиями

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Кандидата в премьеры раздражает поведение президента. Кандидат в премьер-министры Молдовы Мариана Дурлештяну обратилась к действующему президенту Молдовы Майе Санду. Дурлештяну раздражает поведение и последние заявления президента, который даже не собирается проводить консультации с партиями.
- Я посмотрела передачу с г-жой президентом и еще раз повторяю, что необходимо общение. Хотелось бы знать ее вопросы ко мне и задать ей свои. Я хотела бы адресовать ей следующее:
1. Голосование за кражу миллиарда и аэропорта было осмысленно.
2. Я голосовала за Майю Санду, зная, что у нее нет формулы роспуска парламента, но я сделала это ради перемен.
3. Пожалуйста, не позволяйте себе очернять меня, потому что я не представляю "уголовников", а приняла приглашение этой формулы, по которой было проголосовано гибридное правительство Санду.
4. Почему токсичные лица не были лишены иммунитета и почему с 2019 года положение вещей в этом аспекте остается прежним.
5. Помните, что нужно быть на службе у граждан, а не разделять общество.
6. Оставьте высокомерие, лицемерие и проведите переговоры с партиями, - цитирует Дурлештяну Stiri.
Добавим, что во время передачи с участием Санду на ProTV, которая транслировалась и в Facebook, Дурлештяну публиковала комментарии в чате с просьбой предоставить ей возможность высказать свое мнение в прямом эфире.
Автор: Михаил Генчу
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