Додон о кандидатуре Дурлештяну: «Способна ли Санду работать с тем, кто голосовал против нее?»

Игорь Додон высказался по важнейшим текущим событиям в Молдове. Сначала лидер Партии социалистов обратился в своем интернет-эфире к зарубежных дипломатам, аккредитованным в Молдове, упрекнув их в том, что они никак не реагируют на антизаконные действия президента Маий Санду:

– Почему вы молчите? Набрали в рот воды и засунули головы в песок? Потому что она "плохая, но своя"? Когда проевропейские правительства крали миллиарды, вы хлопали их по плечу и говорили: "Молодцы!". И теперь, когда ваша любимица нарушает Конституцию, вы тоже молчите.

По словам Додона, «после балаболов и покемонов в молдавской политике появился и фюрер, но все фюреры заканчивали плохо».

Кроме того, председатель ПСРМ отметил, что считает Марианну Дурлештяну «идеальным кандидатом в премьер-министры», даже несмотря на то, что она на президентских выборах голосовала против него.

– Интересно, Майя Санду способна выдвинуть кандидата, который голосовал против нее? - сыронизировал Додон.

По его словам, экс-премьер Ион Кику, ранее госпитализированный с повторным ковид-диагнозом, чувствует себя хорошо.