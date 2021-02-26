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Мы иногда недооцениваем, как важно и полезно порой переставать быть президентом!
26.02.2021

Мы иногда недооцениваем, как важно и полезно порой  переставать быть президентом! 

В твоем распоряжении оказывается не только море свободного времени, но и бескрайний непознанный мир, в том числе мир животных, мир насекомых, с их жестокими законами и нравами. 

Вот когда еще бы Игорь Додон  смог отдаться беззаботному просмотру телевизионного канала "Animal Planet"? Когда  бы еще он  смог выяснить канву душераздирающего триллера о самке богомола и судьбе ее самоубийственно похотливого  избранника-самца? Во времена активного президенства на это просто не было времени. Но вот теперь время есть. И вот, насладитесь емкостью метафор и образных сопоставлений, на которые способен только  по-настоящему свободный человек.  

"Я вчера возвращался из Дрокии случайно. И смотрел передачу про животных. Есть самка богомола - это такое хищное насекомое, которое находит себе партнёра и после того, как они вместе... она убивает партнёра, просто съедает его голову. Убивает. Так вот то, что происходит на правом фланге - мне кажется, что себя так ведет самка богомола. Нашла партнера, использовала для нужд этого партнера и убила. Первым был Филат, теперь Нэстасе".

Блеск! Не правда ли? Это Додон еще не смотрел канал "Discovery Channel" с его постоянным сериалом "Голые и напуганные".

@TK Марк Ткачук


 
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